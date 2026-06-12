Mai mult, liderul de la Casa Albă susține că a ajuns la o înțelegere cu oficialii de la Teheran, asupra unui acord.

Totuși, Trump transmite că blocada navală din Strâmtoarea Ormuz rămâne în vigoare, până la semnarea documentului de pace.

„În calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, am anulat atacurile și bombardamentele programate împotriva Iranului, din această seară.” - a scris Donald Trump ieri, pe rețeaua lui de socializare, TruthSocial.

Mesajul a luat pe toată lumea prin suprindere, având în vedere că, în urmă doar cu o zi, președintele american susținea cu totul altceva.

Trump: ”Tocmai am avut o zi importantă. Știu că voi nu veți fi niciodată mulțumiți, dar este în regulă. Asta nu mă deranjează deloc. Tocmai am încheiat un acord excelent pentru încetarea războiului cu Iranul”.

Am câștigat acest război încă de la început. Singura zonă în care nu am câștigat a fost cea a știrilor false. Puteau la fel de bine (iranienii) să ridice steagul alb de predare, iar știrile false ar fi transmis că ei se descurcă minunat. Nu s-au descurcat minunat.

Armata SUA, pregătită să preia controlul asupra infrastructurii petroliere

Mai mult, Donald Trump a anunțat, în cursul zilei de ieri, că armata lui este pregătită să preia controlul asupra infrastructurii petroliere, de pe insula Kharg.

Ebrahim Azizi, reprezentant Iran: ”Toate forțele și capabilitățile noastre sunt pregătite să apere insula Kharg. Dar amintiți-vă, mâinile președintelui Statelui Unite sunt goale. El nu a avut nicio realizare până acum”.

Dincolo de mesaje prin care transmit că sunt pregătiţi să riposteze oricărui atac, liderii de la Teheran nu au comentat până acum anunțul lui Donald Trump. În schimb, președintele american susține că acordul a fost discutat la cel mai înalt nivel.

Reporter: ”Domnule președinte, ați spus în trecut că Iranul și Statele Unite au fost aproape de un acord. Și nu a mai avut loc. De ce sunteți atât de convins că, de data aceasta, situația este diferită?”

Trump: ”Pentru că au încasat o lovitură puternică. Au primit o lovitură așa cum puțini ar putea suporta. Și își doresc să încheie acest acord mult mai mult decât mine. Este un acord excelent pentru Statele Unite și pentru Orientul Mijlociu, și cred că, în cele din urmă, excelent și pentru Iran, deoarece își vor putea reconstrui țara, în mare parte. Chiar cred că este o schimbare de regim, pentru că eu consider că acești oameni sunt mult mai raționali decât cei care nu mai sunt printre noi”.

Donald Trump spune că, cel mai probabil, acordul va fi semnat în următoarele zile.

Trump: ”Strâmtoarea (Ormuz) se va deschide oficial imediat ce vom semna, ceea ce s-ar putea întâmpla curând, foarte curând, poate în weekend, în Europa. Eu nu voi putea fi prezent, dar JD (Vance) va fi acolo”.

După marele anunț al lui Trump, prețul petrolului a scăzut sub 90 de dolari pe baril, la închiderea piețelor din SUA. Este cel mai scăzut nivel, de la începutul războiului, pe 28 februarie.