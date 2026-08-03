Comandanții se tem să nu rămână blocate în bancurile de nisip. Grav este că nu se întrevăd ploi prea curând, iar căldura excesiva va cuprinde întreaga țară.

Satelitul Copernicus al Uniunii Europene a surprins într-o fotografie situația de pe Dunăre în Ungaria și a comparat-o cu o alta făcută în același loc vara trecută. Diferențele sunt evidente.

De la nivelul solului, imaginile sunt și mai dramatice, în toate țările traversate de fluviu: inclusiv Austria, Serbia și Croația.

La noi, în apropiere de Porțile de Fier 2, epave din Al Doilea Război Mondial au ieșit la suprafață. Sunt vase care în Al Doilea Război Mondial au fost scufundate de un comandant german, pentru a nu fi capturate de trupele sovietice.

Romeo Popa – profesor de istorie: "Nu se poate face nimic din partea autorităților pentru a fi scoase, deoarece sunt încă periculoase, dețin încă armament. Sunt, am înțeles, 170 pe malul sârbesc la Prahovo și 20 pe malul românesc."

În Corabia, județul Olt, fluviul s-a retras de la mal câțiva de metri față de acum două săptămâni. Cei care-și țin bărcile aici sunt nevoiți să le mute mereu tot mai aproape de apă. Adâncimea maximă nu depășește doi metri.

La Galați, comandanții navelor de marfă nu se mai încumetă să plece pe Dunărea fluvială.

Corespondent PRO TV: ”Suntem în zona Portului Mineralier din Galați și niciodată nu am văzut atât de multe barje care vin aici la încărcat sau descărcat marfă. De fapt, sunt în jur de 40 de barje care nu pot pleca pe Dunăre, din cauza cotelor scăzute."

Dan Tivilichi, director Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM): "A devenit absolut imposibil de transportat, la această dată."

La Galați, compania locală de alimentare cu apă va aduce scafandri care să curețe sorburile prin care este trasă apa din Dunăre, înainte de a fi filtrată și livrată populației. Deja, capacitatea este redusă la jumătate, iar o blocare a gurilor de captare ar putea genera o criză locală.

Apele Române au anunțat că avem un coeficient de umplere de 70%, în principalele 40 de lacuri de acumulare, care reprezintă rezerva strategică pentru alimentarea populației.

Luni, 3 august, Dunărea a înregistrat la intrarea în țară un debit de 1.500 mc/s, cu 25% mai mic față de aceeași perioadă din 2025. Prognoza hidrologică arată că, pe 7 august, ar putea atinge la intrarea în țară un debit sub cel înregistrat în august 2003, respectiv de 1400 mc.În Croația, navele circulă încărcate doar pe sfert, ca să nu eșueze.

În Serbia, pentru că Dunărea este scăzută, principala centrală hidroelectrică a țării funcționeaza doar la 20% din capacitate. Premierul le-a cerut locuitorilor să folosească mai puțin aparatele de aer condiționat.La rândul sau Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat că este posibilă o închidere completă a centralei Paks marți sau miercuri. Centrala produce doar 240 megawați în loc de 2.000. Și aici, consumatorii au fost sfătuiți să facă economie.