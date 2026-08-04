Potrivit Loteriei din Ohio, jucătorul a cumpărat două bilete din jocul „Millionaire Blowout”, care oferă premii cuprinse între 75.000 și un milion de dolari. Pentru cele două bilete a plătit 100 de dolari, scrie News.ro.

Primul bilet i-a adus un premiu spectaculos. Bărbatul a descoperit că a câștigat 40.000 de dolari pe an timp de 25 de ani, echivalentul unui milion de dolari.

El a ales însă varianta unei plăți unice, în valoare de 500.000 de dolari. După reținerea taxelor obligatorii la nivel federal și de stat, în valoare de 26,75%, suma primită a fost de 366.250 de dolari.

Norocul nu s-a oprit aici. Cel de-al doilea bilet câștigător i-a adus încă 18.312,50 dolari după plata impozitelor.

În total, americanul a rămas cu o sumă de peste 300.000 de euro, bani pe care spune că îi va folosi pentru câteva planuri personale.

Ce va face câștigătorul cu banii

Bărbatul a declarat că intenționează să își prelungească vacanța, să își cumpere o mașină nouă și să își răsfețe copiii. Restul banilor vrea să îi păstreze în bancă.

Reprezentanții magazinului în care au fost cumpărate biletele au spus că victoria este una specială pentru întreaga comunitate.

„Este incredibil. Este un câștig care schimbă o viață și n-aș putea fi mai fericită”, a declarat o angajată a magazinului, după anunțarea premiului.

Femeia a mai spus că succesul clientului reprezintă un motiv de bucurie pentru locuitorii din Toledo.

„Este o victorie pentru toată lumea și este o victorie pentru comunitate. Arată că se poate câștiga la Toledo”, a declarat aceasta pentru postul local de televiziune Cleveland WKYC.