O femeie din Neamț a murit după ce a fost lovită de tren. Pompierii au găsit-o căzută între liniile de cale ferată

06-11-2025 | 10:16
O femeie a fost accidentată mortal de un tren, în noaptea de miercuri spre joi, în staţia din oraşul Roznov, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Sabrina Saghin

„În urma verificărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că o femeie, a cărei identitate nu a fost stabilită, ar fi fost accidentată de un convoi de manevră, care executa manevre pentru încărcarea cu cereale, în condiţii ce vor fi stabilite de anchetă", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Andreea Atomei.

La faţa locului au intervenit pompierii cu modulul de descarcerare şi o ambulanţă SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

„Ajunşi la locul indicat, pompierii au găsit o femeie căzută între liniile de cale ferată. Din păcate, persoana prezenta leziuni incompatibile cu viaţa", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Clarisa Jinga.

Conductorul trenului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii continuă cercetările pentru ucidere din culpă.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 06-11-2025 10:16

