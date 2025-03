A murit Richard Chamberlain, unul dintre cei mai iubiți actori. În România, a fost apreciat pentru ”Pasărea Spin” și ”Shogun”

Decesul lui Chamberlain a fost confirmat pentru Variety de publicistul Harlan Boll.

Actorul a murit sâmbătă, 29 martie, la ora 11:15 p.m., ora Hawai'i, în Waimanalo, Hawai'i, din cauza complicațiilor apărute în urma unui accident vascular cerebral, potrivit lui Boll.

"Iubitul nostru Richard este acum cu îngerii", a declarat Martin Rabbett, partenerul de lungă durată al lui Chamberlain.

"El este liber și se înalță spre cei dragi dinaintea noastră. Cât de binecuvântați am fost să cunoaștem un suflet atât de uimitor și iubitor. Dragostea nu moare niciodată. Iar dragostea noastră este sub aripile lui, ridicându-l spre următoarea sa mare aventură.", a mai spus Martin.

Aspectul de ”top model” al lui Chamberlain a stat uneori în calea carierei sale de actor, până când a arătat ce poate pe scenă, într-o producție foarte lăudată a piesei "Hamlet", dar și în alte roluri shakespeariene - mai notează Variety.

Cu toate acestea, nu a fost suficient pentru a-l propulsa către o carieră majoră pe marele ecran.

A jucat în câteva filme notabile, printre care "Petulia", "Cei trei muschetari", "Amatorii de muzică" și "Ultimul val" al lui Peter Weir.

Dar punctul său forte a continuat să fie micul ecran, unde a interpretat pe toată lumea, de la Eduard al VIII-lea al Angliei și romancierul F. Scott Fitzgerald la eroul celui de-al Doilea Război Mondial Raoul Wallenberg.

În timpul anilor în care a fost Dr. Kildare, Chamberlain s-a bucurat și de un scurt succes ca artist discografic, majoritatea balade romantice. De asemenea, și-a folosit abilitățile vocale în emisiuni TV de varietăți și pe scenă, mai ales în 1993, în reluarea pe Broadway a spectacolului "My Fair Lady".

Dar cel mai bine este amintit în rolul preotului australian ambițios din adaptarea miniseriei TV de mare audiență a romanului de dragoste "Pasărea Spin" al lui Colleen McCullough.

"Shogun", bazat pe romanul lui James Clavell, a fost, de asemenea, o miniserie puternică pentru Chamberlain în 1980.

În urma acestor succese, Chamberlain a obținut sume mari de bani pentru serviciile sale de televiziune, până la continuarea din 1996 a filmului "The Thorn Birds" (Pasărea Spin), intitulat "The Missing Years". Acesta din urmă a fost însă o dezamăgire atât pentru critici, cât și pentru public.

MGM l-a pus sub contract pe tânărul Chamberlain la începutul anilor 1960 și i-a atribuit rolul Dr. Kildare, bazat pe popularul serial de filme care îl avusese ca protagonist pe Lew Ayres.

Drama medicală de o oră, cu Raymond Massey în rolul principal, a debutat în toamna anului 1961 și a fost un succes imediat, fiind difuzată până în 1966.

Aspectul înalt și îngrijit al lui Chamberlain și felul său de a fi au făcut din el un idol instantaneu. S-a folosit de statutul său pentru a intra într-o carieră discografică minoră, lansând în 1962 "Richard Chamberlain Sings" și mai târziu "The Theme From Dr. Kildare". De asemenea, a apărut pe coloanele sonore ale filmelor "Twilight of Honor" și "Joy in the Morning", două telenovele MGM în care a jucat la începutul anilor '60.

La scurt timp după ce "Dr. Kildare" și-a încheiat apariția, Chamberlain a luat-o în direcții diferite. Și-a reluat studiile de actorie și a obținut un rol principal în drama muzicală de pe Broadway "Holly Golightly", bazată pe cartea lui Truman Capote "Breakfast at Tiffany's".

În ciuda muncii curajoase din afara orașului, producția chinuită, cu Mary Tyler Moore în rolul principal, s-a închis înainte de a se deschide. A încercat să joace și alte roluri pe scenă în spectacole precum "The Philadelphia Story" și "Private Lives".

Pentru o perioadă, s-a mutat în Anglia și și-a continuat studiile, debutând în rolul titular din "Hamlet" în 1970 la Birmingham Rep, unde a avut parte de o audiență surprinzător de bună; a fost primul american care a interpretat pe pământ britanic rolul tulburatului danez după John Barrymore cu patru decenii înainte. Chamberlain a transferat ulterior spectacolul la televiziune.

A abordat și alte provocări teatrale, precum Richard al II-lea, Cyrano de Bergerac, "The Night of the Iguana" de Tennessee Williams și "Fathers and Sons" de Thomas Babe, obținând nominalizări la Drama Desk pentru ultimele două.

La sfârșitul anilor '60 a jucat, de asemenea, într-o adaptare BBC a piesei "The Portrait of a Lady" și pentru regizorul Richard Lester în filmul clasic "Petulia", cu Julie Christie și George C. Scott.

Tot în Anglia l-a interpretat pe Ceaikovski în biografia supraîncălzită a lui Ken Russell "The Music Lovers".

În 1973, a obținut rolul Lordului Byron într-o producție de lung metraj prost primită, "Lady Caroline Lamb", iar Lester l-a distribuit în rolul lui Aramis din "The Three Musketeers"; Chamberlain va juca mai târziu.

