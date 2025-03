Bruce Willis împlinește 70 de ani. Imagini de colecție din cariera celebrului actor diagnosticat cu demență. GALERIE FOTO

La scurt timp după naşterea lui, familia a plecat în SUA, stabilindu-se la Penns Grove, Statul New Jersey. Aici, viitorul actor a urmat şcoala gimnazială dar şi liceul. S-a alăturat clubului de dramă din liceu şi în cele din urmă a fost numit preşedinte al consiliului studenţesc. Încă din liceu şi-a manifestat interesul pentru artele dramatice, menţionează imdb.com.

Primii pași în cariera de actor

După ce a absolvit liceul, a lucrat ca gardian de securitate la Centrala nucleară de la Salem, New Jersey, şi a transportat echipaje de lucru la fabrica DuPont Chambers Works din Deepwater, New Jersey. Mai târziu, a făcut studii de teatru la Colegiul Universităţii Montclair. A participat la nenumărate audiţii şi a experimentat, în acelaşi timp, meseria de barman. A fost "descoperit", în timp ce lucra într-o cafenea din New York, de un regizor care avea nevoie de un barman pentru un rol mic într-o peliculă, arată sursa citată.

Ca actor, a debutat pe scenă în piesa ''Heaven and Earth'', potrivit biography.com, şi a obţinut, apoi, roluri în diferite seriale TV, precum ''The First Deadly Sin'' (1980), ''The Verdict'' (1982) şi ''Miami Vice'' (1984). Norocul i-a surâs abia în 1985, când a participat la o audiţie pentru rolul David Addison, în serialul TV ''Moonlighting'', care i-a adus recunoaşterea sa ca actor. În anul 1988, a jucat pentru marele ecran, înregistrând o nouă reuşită, cu ''Die Hard''.

Cariera cinematografică și succesul internațional

Au urmat ''In Country'' (1989), ''The Bonfire of the Vanities'' (1990), ''Mortal Thoughts'' (1991), ''The Last Boy Scout'' (1991), ''Death Becomes Her'' (1992), ''Striking Distance'' (1993). Marele succes a venit în 1994, rolurile din ''Pulp Fiction'' şi ''Nobody's Fool'', înregistrând cote maxime de audienţă. În acelaşi an, a apărut pe ecrane ''Color of Night'', iar în anul următor, ''Die Hard with a Vengeance'' şi ''Four Rooms''. A urmat, în 1997, ''The Fifth Element'', apoi ''Armageddon'' (1998), ''The Sixth Sense'' (1999).

Bruce Willis a mai apărut în numeroase filme, printre care hiturile box office: ''Ocean's Twelve'' (2004), ''Sin City'' (2005), ''Alpha Dog'' (2006), ''Perfect Stranger'' (2007), "Live Free or Die Hard" (2007), ''Assassination of a High School President'' (2008), ''Surrogates'' (2009), ''The Expendables'' (2010), ''The Expendables 2'' (2012), ''Lay the Favorite'' (2012), ''G.I. Joe: Retaliation'' (2013), ''Red 2'' (2013), ''Sin City: A Dame to Kill For'' (2014), ''Rock the Kasbah'' (2015), ''Marauders'' (2016), ''Once Upon a Time in Venice'' (2017), ''Death Wish'' (2018), ''Motherless Brooklyn'' (2019).

Pe lângă rolurile sale actoriceşti, Willis a produs ''Hostage'' şi ''The Whole Nine Yards'' şi a fost producătorul executiv pentru ''Breakfast of Champions'', o adaptare după best-seller-ul lui Kurt Vonnegut. Împreună cu fratele său, David Willis, şi partenerul de afaceri Stephen Eads, este co-fondator al Willis Brothers Films, o companie de producţie de film cu sediul în Los Angeles, potrivit CineMagia - www.cinemagia.ro.

Pe lângă cariera de actor, Bruce Willis şi-a dezvoltat şi cealaltă latură artistică, cea de muzician, colaborând la câteva albume şi apărând în numeroase show-uri de televiziune. Bruce Willis este dublu câştigător al premiului Emmy, în 1987, pentru pelicula ''Moonlighting'' şi, în 2000, pentru pelicula ''Friends''. De asemenea, este laureat al premiului Globul de Aur în 1987 pentru pelicula ''Moonlighting''.

Retragerea din cariera de actor

În martie 2022, familia actorului american Bruce Willis anunţa că starul hollywoodian a decis să renunţe la profesia de actor, după ce a fost diagnosticat cu afazie, o tulburare de limbaj cauzată de leziuni la nivelul creierului, care afectează capacitatea unei persoane de a comunica, informa site-ul revistei Variety. "Pentru minunaţii fani ai lui Bruce, noi, ca familie a lui, vrem să anunţăm că mult iubitul nostru Bruce s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate şi a fost diagnosticat recent cu afazie, care îi afectează capacităţile cognitive. Ca urmare a acestui fapt, Bruce se va retrage din cariera de actor, care a însemnat atât de mult pentru el", anunţa familia starului american într-un comunicat.

Diagnostic medical și starea de sănătate a actorului

În luna februarie 2023, familia actorului anunţa, potrivit agenţiei AFP, că boala lui Bruce Willis s-a agravat şi actorul suferă în prezent de o formă de demenţă incurabilă, potrivit unui nou diagnostic medical. "Din păcate, dificultăţile de comunicare sunt doar un simptom al bolii cu care se confruntă Bruce", explica familia, într-un comunicat, spunând că "se simte împăcată că are în sfârşit un diagnostic clar".

În luna mai 2024, Rumer Willis, una dintre fiicele lui Bruce Willis, a oferit noi informaţii legate de starea de sănătate a tatălui ei, relata contactmusic.com. Rumer Willis, fiica sa cea mare, dezvăluia că actorul are o stare de spirit bună. "El este minunat. Da, se simte bine", declara aceasta pentru Fox News Digital. Rumer Willis a explicat, totodată, motivul pentru care familia sa a dorit să fie atât de transparentă cu privire la problemele de sănătate ale actorului. "Pentru mine, în timpul acestei experienţe, ceea ce a fost atât de incredibil a fost faptul că tatăl meu este atât de iubit. (...) Dacă împărtăşirea experienţei noastre poate aduce speranţă (...), dacă poate avea un efect şi poate aduce nădejde, alinare, pentru altcineva care trece prin aşa ceva, atunci pentru mine, asta înseamnă... totul", spunea ea.

Viața personală a lui Bruce Willis

A fost căsătorit cu actriţa Demi Moore, între 1987-2000, şi are trei fete: Rumer (n. 16 aug. 1988), Scout (20 iul. 1991) şi Tallulah (3 febr. 1994). A fost logodit cu actriţa Brooke Burns până în 2004. În 2009, s-a recăsătorit cu modelul Emma Heming. Cuplul are două fiice, născute în aprilie 2012 şi mai 2014.

