A murit Chris Rea. Cântărețul era cunoscut pentru piesa „Driving Home for Christmas”

Stiri externe
22-12-2025 | 17:21
Chris Rea
Getty

Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „Driving Home For Christmas” şi „The Road To Hell”, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, potrivit unui purtător de cuvânt al familiei.

autor
Ioana Andreescu

Anunțând moartea lui Rea, un purtător de cuvânt al soției și celor doi copii ai acestuia a declarat:

„Cu profundă tristețe anunțăm decesul iubitul nostru Chris. A murit în pace, în spital, mai devreme astăzi, după o perioadă scurtă de suferință, înconjurat de familie.”

Cântărețul rock și blues Chris Rea a petrecut nenumărate ore pe drum, iar dragostea sa pentru mașini și condus a reprezentat inspirația pentru multe dintre piesele sale.

Cine a fost Chris Rea

A înregistrat 25 de albume solo, dintre care două au ajuns pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie. Vocea sa distinctă, aspră, și stilul său de chitară slide rămân în piese precum „Road to Hell”, „Auberge”, „On the Beach” și „Driving Home for Christmas”.

Citește și
Chris Rea
Chris Rea la Bucuresti: vrea liniste, dar are bucatarie in culise!

Christopher Anton Rea s-a născut în Middlesbrough, North Yorkshire, în 1951, dintr-un tată italian și o mamă irlandeză, fiind unul dintre cei șapte copii. Familia era cunoscută în zonă datorită fabricii și cafenelelor Camillo’s Ice Cream, deținute de tatăl său, Camillo Rea.

Chris a lucrat în cafenele în adolescență și și-a susținut examenul auto într-una dintre dubele de înghețată ale tatălui său. 

Încă lucra pentru tatăl său când și-a cumpărat prima chitară, o Hofner V3 din 1961, la începutul vârstei de 20 de ani.

Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Sursa: News.ro

Etichete: deces, cantaret,

Dată publicare: 22-12-2025 17:15

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cu gura ruptă, dar plin de bani! Jake Paul a șocat după ce a fost făcut KO
FOTO Cu gura ruptă, dar plin de bani! Jake Paul a șocat după ce a fost făcut KO
Citește și...
Cântăreţul britanic Chris Rea s-a prăbuşit pe scenă în timpul unui concert. Medicii spun că e în stare stabilă
Stiri Mondene
Cântăreţul britanic Chris Rea s-a prăbuşit pe scenă în timpul unui concert. Medicii spun că e în stare stabilă

Cântăreţul britanic Chris Rea s-a prăbuşit pe scenă în mijlocul unui concert susţinut sâmbătă seara la Oxford, însă în prezent starea sa ar fi "stabilă", potrivit unui purtător de cuvânt al serviciului de ambulanţă local, citat de DPA.

Chris Rea la Bucuresti: vrea liniste, dar are bucatarie in culise!
Stiri Mondene
Chris Rea la Bucuresti: vrea liniste, dar are bucatarie in culise!

Chris Rea va veni la Bucuresti insotit de familia sa, solicitand liniste si discretie pe toata durata sederii sale. Rafinamentul din concertele sale ii este specific artistului si in spatele scenei, Rea neavand deloc pretentii exagerate.

Concertele anului 2010 in Romania
Stiri Mondene
Concertele anului 2010 in Romania

Organizatorii de concerte din Romania au anuntat o serie de show-uri sustinute de nume mari ale scenei internationale ce vor ajunge si la Bucuresti, precum AC/DC, Chris Rea, Elton John si Eric Clapton & Steve Winwood.

Recomandări
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Preşedintele României, Nicuşor Dan a discutat, luni, timp de aproape patru ore la Palatul Cotroceni, cu reprezentanţii magistraţilor, despre problemele din sistemul de justiție. 

Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult
Stiri Economice
Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult

Guvernul a decis majorarea semnificativă a impozitelor pentru mașinile hibride, iar pentru unele modele creșterea poate depăși 1.100%, arată analiza unui consultant fiscal.

CES desființează un proiect de lege PSD care propune un nou grup de pensionari speciali, care să primească bani retroactiv
Stiri Politice
CES desființează un proiect de lege PSD care propune un nou grup de pensionari speciali, care să primească bani retroactiv

Consiliul Economic și Social respinge un proiect de lege inițiat de parlamentari ai PSD, privind sistemul public de pensii, susținând că introduce un ”regim privilegiat” pentru agricultorii care nu au lucrat în fostele cooperative de stat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 22 Decembrie 2025

50:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28