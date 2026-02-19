Alarma a fost dată după ce mai mulți atacatori au pulverizat spray cu piper într-o școală primară din Hürth, în apropiere de Koln, relatează metro.co.uk.

Copiii s-au plâns de amețeli, iritații la ochi și tuse.

În total, echipajele de ambulanță au consultat 49 de copii la școală. În urma incidentului, clădirea a fost evacuată de urgență.

Doisprezece copii au fost transportați la spital, iar alți șapte au fost tratați la fața locului de către paramedici.

Departamentul de pompieri a declarat evenimentul ca fiind un „incident cu victime multiple”, potrivit cotidianului german Westdeutsche Zeitung.