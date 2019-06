A ghicit codul unui seif din întâmplare. Experții s-au chinuit 40 de ani să îl deschidă

Experții de la muzeul Vermilion din Alberta, Canada, au încercat timp de 40 de ani să deschisă un seif care se afla în subsolul clădirii. Un turist, însă, a reușit să îl deschidă din prima încercare, sub privirile uimite ale tuturor.

Reprezentanții muzeului au apelat la numeroase persoane ca să îi ajute să deschidă seiful: foști angajați, fierari și chiar la compania care îl realizase. Mai mult, turiștii care au vizitat muzeul, de-a lungul anilor, au fost încurajați să încerce să ghicească combinația seifului, însă nimeni nu a reușit să o descpere până în luna mai, când un bărbat a ghicit cifrele de la prima încercare, scrie CNN.

Stephen Millis era în vacață cu soția, socrul și cei doi copii, când a mers în vizită la muzeu.

„Voiam să vedem ce are de oferit această comunitate. Muzeul era, de fapt, închis în ziua în care am ajuns noi acolo, dar am reușit să luăm legătura cu un voluntar, Tom Kibblewhite, care l-a deschis special pentru noi”, a povestit bărbatul.

După ce a făcut un tur al muzeului familiei Mills, voluntarul i-a dus la subsol, unde se afla și seiful, care a aparținut inițial Hotelului Brunswick la începutul anilor 1900. Când hotelul s-a închis, în 1970, seiful era închis – și așa a rămas zeci de ani.

„Era precum o capsulă a timpului, nimeni nu știa ce e în interior”, a mai spus bărbatul, căruia angajatul i-a propus să își „încerce norocul”.

Astfel, el s-a apropiat cu capul de seif – „cum fac cei din filme”, în timp ce copiii său, în vârstă de 4 și 6 ani se uitau la el.

„M-am uitat și am văzut că avea numere de la 0 la 60. Așa că m-am gândit: 20-40-60. Am rotit spre trei la dreapta, doi la stânga și unu la dreapta. Când am apăsat pe mâner, s-a deschis. A fost 100% o întâmplare. Am fost extrem de surprins. M-am dat mai în spate și m-am gândit: „diseară îmi iau bilet la loto.” Copiii mei stigau continuu: „am spart codul, am spart codul.”

Cu toate acestea, conținutul seifului a fost puțin dezamăgitor.

„Niște documente, carnețelul unei chelnerițe, niște cecuri vechi și o chitanță de la hotel.”

Toate documentele fuseseră emise între 1977 și 1978.

