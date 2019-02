Al cui era stickul USB descoperit în fecalele unui leopard de mare, în Noua Zeelandă

Întâmplător, este vorba despre o pasionată de aceste animale, care a contribuit la colectarea mostrelor respective, cu 12 luni în urmă, relatează The Guardian, conform Agerpres.

Săptămâna trecută, Institutul Naţional pentru Apă şi Cercetări Atmosferice (NIWA), a lansat un apel către proprietarul necunoscut al unui stick USB recuperat din excrementele unui leopard de mare care au fost ţinute aproximativ un an în congelator înainte de a fi dezgheţate pentru a fi analizate de cercetători.

Stick-ul de memorie era funcţional şi se afla într-o stare relativ bună având în vedere provenienţa sa, astfel că, după ce a fost lăsat la uscat mai multe săptămâni, el a fost introdus într-un computer de cercetătorii dornici să-i afle secretele.

Stick-ul conţinea imagini cu leoparzi de mare aflaţi într-un golf de pe coasta sudică a Insulei de Sud şi un filmuleţ în care o femelă din această specie se joacă cu puii săi în ape de mică adâncime.

NIWA is searching for the owner of a USB stick found in the poo of a leopard seal…

Recognise this video? Scientists analysing the scat of leopard seals have come across an unexpected discovery – a USB stick full of photos & still in working order! https://t.co/2SZVkm5az4 pic.twitter.com/JLEC8vuHH0