Ce au descoperit câțiva cercetători într-o bucată de materii fecale de la un leopard de mare

Specialiștii au depozitat materialul timp de 1 an într-un congelator până să fie scos pentru analize. Atunci au descoperit înăuntru stick-ul USB pe care se află mai multe imagini cu lei de mare, surprinse într-un golf din sudul țării.

Dispozitivul era în stare bună, „având în vedere unde a fost găsit”, au precizat cercetătorii.

Dincolo de amuzament, descoperirea este un motiv de îngrijorare.

”Este îngrijorător că aceste animale uimitoare au plastic în ele”, spune voluntarul Jodie Warren.

Proprietarul stick-ului încă nu a fost găsit.

