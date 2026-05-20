Româncele dispărute după explozia din Germania încă nu au fost găsite. Salvatorii îndepărtează molozul cărămidă cu cărămidă

Autoritățile din Germania au făcut noapte albă pentru a le găsi pe româncele date dispărute în orașul Görlitz.

Ana Maria Barbu

Clădirea în care erau cazate s-a prăbușit în urma unei explozii, iar femeile, de 25 și 26 de ani, sunt căutate printre dărâmături, de mai bine de 30 de ore. În paralel cu misiunea salvatorilor de îndepărtare a munților de moloz, lucrători de la rețeaua de gaze au securizat zona și au oprit alimentarea, pentru a preveni o nouă deflagrație.

Peste 100 de pompieri și specialiști în operațiuni de salvare au continuat misiunea de căutare peste noapte, ajutați de drone și câini de urmă. În sprijinul forțelor germane au venit și echipe din Polonia - inclusiv voluntari. Mormanele de moloz au fost îndepărtate cu un excavator, iar în locurile delicate, salvatorii au ridicat fiecare cărămidă cu mâinile, așa cum se procedează în astfel de cazuri.

Anja Weigel, șefa pompierilor din Görlitz: „În acest moment, avem un vehicul de intervenție echipat cu un braț cu gheară care lucrează în partea din spate și o macara în față, deoarece resturile pe care le-am putut îndepărta manual au fost luate deja de la fața locului. Acum trecem la grinzile și plafoanele mai mari, pe care trebuie să le tăiem și să le îndepărtăm pentru a putea ajunge la zonele de dedesubt”.

Cele două românce căutate printre dărâmături erau în prima lor zi de vacanță, împreună cu soțul uneia dintre ele. S-au cazat în clădirea de apartamente din centrul orașului.

Luni, în jurul orei 17:30, s-a produs o explozie, în urma căreia imobilul s-a făcut una cu pământul. Bărbatul a scăpat doar pentru că ieșise să facă niște cumpărături.

Soțul uneia dintre femeile dispărute: „Soția mea mi-a spus să cumpăr apă plată și să gătesc ceva. Mi-a cerut să cumpăr și niște pastile. Ieșisem din casă de 20 de secunde. Apoi am auzit o explozie. Așa că m-am întors înăuntru.”

Primarul orașului este și el român. Găsirea cât mai rapidă a celor dispăruți a devenit principalul obiectiv al autorităților, imediat după incident.

Octavian Ursu, primarul orașului Görlitz: „În acest moment, ne concentrăm pe salvarea de vieți. Acesta este obiectivul principal pe care îl urmărim acum.”

Pe lângă cele două românce, a fost dat dispărut și un bărbat cu dublă cetățenie, germană și bulgară. Două persoane, inițial date dispărute, au fost ulterior găsite în siguranță.

Görlitz este un orășel pitoresc, aflat în estul Germaniei, lângă granița cu Polonia. Are doar 57.000 de locuitori, dar găzduiește 4.000 de monumente. Centrul său istoric s-a păstrat intact și este foarte popular pentru producțiile cinematografice. Nu este, așadar, de mirare că a devenit și atracție turistică.

