A fost dezvăluită prima statuie a dictatorului nord-coreean Kim Jong Un în care el apasă pe un buton declanşator

Potrivit News.ro, care citează Reuters, anunțul a fost făcut de un reprezentant al Ministerului sud-coreean al Unificării.

”O statuie a liderului Kim Jong Un a apărut la postul de televiziunii centrale nord-coreene (KCTV), iar din câte ştim noi este prima oară când a fost identificată”, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, un reprezentant al Ministerului sud-coreean al Unificării.

El a subliniat că această operă de artă diferă de statuile foştilor lideri situate în diverse locuri în ţară cu scopul ”idolatrizării şi venerării” şi că nu există alte statui ale dictatorului nord-coreean.

Statuia îl reprezintă pe Kim Jong un apăsând pe un buton de declanşare în timpul unei ceremonii de inaugurare a unui proiect de dezvoltare locală.

Ea relevă astfel voinţa constantă a dictatorului de a promova noi iniţaitive de dezvoltare regională şi de a construi în întreaga ţară.