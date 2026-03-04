Război în Iran, a cincea zi. Regimul iranian afirmă că nu va negocia cu Statele Unite: „Putem continua cât timp dorim” VIDEO
A fost dezvăluită prima statuie a dictatorului nord-coreean Kim Jong Un în care el apasă pe un buton declanşator

Stiri externe
Kim jong un
Profimedia

Prima statuie a dictatorului nord-coreean Kim Jong Un, la Seul, care-l reprezintă apăsând pe un buton declanşator, a fost dezvăluită în weekend într-o emisiune a televiziunii nord-coreene.

autor
Cristian Matei

Potrivit News.ro, care citează Reuters, anunțul a fost făcut de un reprezentant al Ministerului sud-coreean al Unificării.

”O statuie a liderului Kim Jong Un a apărut la postul de televiziunii centrale nord-coreene  (KCTV), iar din câte ştim noi este prima oară când a fost identificată”, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, un reprezentant al Ministerului sud-coreean al Unificării.

El a subliniat că această operă de artă diferă de statuile foştilor lideri situate în diverse locuri în ţară cu scopul ”idolatrizării şi venerării” şi că nu există alte statui ale dictatorului nord-coreean.

Statuia îl reprezintă pe Kim Jong un apăsând pe un buton de declanşare în timpul unei ceremonii de inaugurare a unui proiect de dezvoltare locală.

Ea relevă astfel voinţa constantă a dictatorului de a promova noi iniţaitive de dezvoltare regională şi de a construi în întreaga ţară.

Statuia nu reprezintă în mărime naturală întregul corp al dictatorului nord-coreean, spre deosebire de statuile foştilor dictatori.

Ea este tăiată la nivelul genunchilor şi este aşezată pe un soclu roşu, potrivit unor imagini difuzate sâmbătă de televiziunea de stat nord-coreeană.

Kim Jong Un a inaugurat locuinţe pentru familiile soldaţilor nord-coreeni ucişi luptând pentru Rusia

Sursa: News.ro

Etichete: kim jong-un, coreea de nord, statuie,

Dată publicare:

