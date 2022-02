A doua zi de război în Ucraina. Milioane de oameni sunt terorizați de explozii și focuri de armă

137 de ucraineni și-au pierdut viața și 316 au fost răniți, potrivit celui mai nou bilanț, prezentat joi noapte de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. În tot acest timp, milioane de oameni sunt terorizați de explozii și focuri de armă. Iar întrega lume e înmărmurită. Războiul continuă vineri cu explozii puternice în Kiev.

A bridge blow up near Kiev to stop the advance to Russian armored units onto the capital. #Russia #Ukraine #Moscow pic.twitter.com/oZowhBNwuw

Joi seară, Kremlinul a făcut și primul anunț: Ministerul rus al Apărării a confirmat ce a văzut întrega lume: forțele sale terestre au intrat în Ucraina. Prin Crimeea, susțin oficialii de la Moscova.

Joi noapte, preşedintele Ucrainei a semnat un decret privind mobilizarea generală a populaţiei. Bărbații care au trecut de vârsta majoratului și n-au împlinit încă 60 de ani nu au voie să părăsească țara.

Video of Father stating to fight for #Ukraine saying goodbye to daughter pic.twitter.com/QJuIz9qAUW

La Kiev a început deja a două zi a ofensivei ruse după ce în urmă cu puțîn timp au fost auzite din nou explozii în capitală ucraineană.

Reporterii CNN au relatat că rușii au lansat rachete către mai multe ținte din Kiev și din împrejurimi, însă este prea devreme deocamdată pentru o evaluare a pagubelor provocate. Ceea ce se știe cert însă, în acest moment, este că ucrainenii au pierdut controlul centralei nucleare de la Cernobîl, în nordul țării, informație confirmată de oficialii de la Kiev.

Invadatorii ruși au pătruns în țara vecină din nord, venind dinspre Belarus și după lupte aprige au reușit să cucerească locul celui mai mare dezastru nuclear din istoria Europei care prezintă în continuare un imens pericol. Sunt infomații că mai mulți angajați ai centralei ar fi fost luați ostatici. Tot la capitolul cuceriri, rușii au adăugat și Insula Șerpilor din Marea Neagră, un teritoriu important în contextul acestei invazii, aflată la doar câteva zeci de kilometri de țărmul sudic al Ucrainei, de la Marea Neagră. Și la 45 de kilometri de țărmul României.

Pe de altă parte, se pare că ucrainenii ar fi redobândit controlul aeroportului militar de la Hostomel, aflat la circa 30 de kilometri de capitală, și au pus astfel capăt tentativei rusești de a execută un desant masiv de trupe aeropurtate pe acest aeroport. Aici au avut loc confruntări violente între ruși și ucraineni, potrivit CNN, și, într-o prima faza, aeroportul părea pierdut.

Și totuși, în acest moment, potrivit mai multor surse, invadatorii ruși sunt foarte aproape de capitală Kiev. Un înalt oficial al Administrației Biden a anunțat, în urmă cu scurt timp, că trupele rusești vin din mai multe direcții și intenționează să încercuiasca Kievul. Un convoi militar care a pătruns în Ucraina din Belarus s-ar află acum la circa 30 de kilometri de capitală. În vreme ce alte coloane de vehicule blindate au fost surprinse în imagini prin satelit pe un pod ce traversează râul Pripiat, în nordul țării, la granița cu Belarus.

Potrivit decretului publicat pe site-ul preşedinţiei, vizați sunt rezerviștii și toți bărbații ucraineni cu vârste intre 18 si 60 de ani, care nu au voie să părăsească țara. Decretul de mobilizare generala vizează o perioada de 90 de zile, în primă instanță. Între timp, numărul victimelor crește de la o oră la alta.

„Conform datelor preliminare, astăzi, din păcate, am pierdut 137 dintre eroii noștri, cetățenii noștri, inclusiv 10 ofițeri. Sunt 316 răniți”, a transmis Volodimir Zelenski.

Președintele Zelenski a mai anunțat că grupuri de sabotori ruși au pătruns în capitala Kiev.

„Conform informațiilor noastre, inamicul m-a pus pe listă ca fiind ținta numărul unu, iar familia mea – ținta numărul doi. Ei vor să distrugă țara din punct de vedere politic, eliminându-l pe șeful statului”, a mai transmis Zelenski.

Președintele a lansat un nou apel către liderii occidentali: „Astăzi, am auzit cu toții că Moscova vrea poate o discuție până la urmă. Vrea să vorbească despre statutul neutru al Ucrainei. Le spun tuturor partenerilor țării noastre: chiar acum se decide soarta statului nostru. Și îi întreb: sunteți cu noi? Ei răspund că sunt. Dar ei nu sunt pregătiți să ne primească în Alianță”.

CCTV footage of Ukraine forces blowing up a bridge over river Oskol in the town of Senkovo, to prevent Russia from putting the full encirclement of Kharkiv in place. #UkraineRussia #UkraineUnderAttack #worldwar3 pic.twitter.com/BIQp28TMyj

În primele ore după lansarea invaziei, trupele rusesti au avansat considerabil. "După o bătălie crâncenă, am pierdut controlul asupra fostei centrale nucleare de la Cernobîl" a anunţat joi un consilier prezidențial ucrainean. Tot el a adaugat ca este greu de spus daca centrala care a dus la catastrofa din 1986 este în siguranță, după atacul rușilor, pe care l-a calificat ca fiind "lipsit de sens".

Într-o înregistrare video, verificată de BBC, se văd tancuri ruseşti staţionate în fața fostei centrale nucleare.

„Suntem revoltați de rapoartele conform cărora soldații ruși țin în prezent ostatici personalul instalațiilor de la Cernobîl. Această luare ilegală și periculoasă de ostatici ar putea strica eforturile serviciului civil necesare pentru întreținerea și protejarea instalației de deșeuri nucleare. Evident, este incredibil de alarmantă această situație”, a spus Jen Psaki.

În paralel, un reporter CNN aflat în oraşul rus Belgorod, la graniţa cu Ucraina, a asistat la noi scene de luptă.

Între timp, primarul Kievului, Vitaliy Klitschko, a anunțat că circulația în oraș va fi interzisă între orele 22 și 7. Doar stațiile de metrou vor rămâne deschise pentru a fi folosite pe post de adăposturi.

This is what Putin is doing to Kyiv.

This is why Ukraine needs a no fly zone.@POTUS @BorisJohnson pic.twitter.com/woAJ4ZoMko