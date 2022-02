VIDEO. Politicianul rus care a anunțat încă de anul trecut că Rusia va ataca Ucraina în februarie

Predicția sa a fost destul de precisă. Președintele rus Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei joi, pe 24 februarie, la 5 dimineața, ora Moscovei.

„La ora 4 dimineața, pe 22 februarie, veti simți [noua noastră politică]. Aș vrea ca 2022 să fie un an pașnic. Dar iubesc adevărul. Nu va fi pașnic. Va fi un an în care Rusia va deveni din nou mare”, a spus Jirinovski pe 27 decembrie, potrivit The Telegraph.

Un obişnuit al alegerilor prezidenţiale şi al declaraţiilor sforăitoare, Vladimir Jirinovski, în vârstă de 71 de ani, este candidatul tradiţional al Partidului Liberal-Democrat din Rusia. Un antiamerican, antiliberal şi anticomunist, Jirinovski este considerat de mulţi observatori drept un adevărat fals adversar al Kremlinului şi este prezentat adesea drept un clovn în mediile politice ruse, potrivit News.ro.

Observatorii internaționali au notat că 22 februarie este data la care protestatarii l-au izgonit pe președintele Viktor Ianucovici și au înlăturat regimul prorus, în urmă cu 8 ani. Acesta a fost evenimentul care l-a determinat pe Vladimir Putin să invadeze Crimeea.

