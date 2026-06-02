Comoara descoperită de un bărbat la 600 de metri sub apă, în Norvegia. „A trebuit să mă ciupesc ca să realizez”. FOTO & VIDEO

Un adevărat tezaur maritim a fost scos la lumină de arheologi dintr-o epavă din secolul al XVIII-lea descoperită în largul coastelor Norvegiei.

Printre artefactele recuperate se află porţelan chinezesc de mare valoare şi bunuri europene, au anunţat oficiali guvernamentali şi reprezentanţi ai muzeelor, citați de Reuters. Epava, aparţinând unei nave cu vele al cărei nume nu a fost încă identificat, conţinea încărcături remarcabil de bine conservate: boluri de porţelan alb-albastru stivuite compact, cupe, textile, cereale şi fragmente de candelabre, potrivit Muzeului Maritim Norvegian.

Archaeologists have recovered a trove of Chinese porcelain and European-made goods from a recently discovered 18th-century shipwreck off the coast of Norway https://t.co/cpc34u0KcS pic.twitter.com/jg9ic1ZNm8 — Reuters (@Reuters) June 1, 2026

Nava este estimată că s-a scufundat la mijlocul anilor 1700 şi a fost localizată în strâmtoarea Skagerrak, în sudul Norvegiei, la o adâncime de aproximativ 600 de metri. Descoperirea a fost făcută de proprietarul unei firme de salvare. „Această descoperire nu este doar extraordinară, ci are şi o valoare ştiinţifică considerabilă şi demonstrează un progres tehnologic important în arheologia subacvatică”, a declarat ministrul norvegian al Climei şi Mediului, Andreas Bjelland Eriksen.

Epava este acum protejată automat în baza Legii patrimoniului cultural din Norvegia. „A trebuit să mă ciupesc ca să realizez amploarea descoperirii – a fost greu de crezut. Acum aştept cu nerăbdare să aflu mai multe despre istoria navei”, a declarat directorul general al Direcţiei pentru Patrimoniu Cultural, Hanna Geiran, potrivit Muzeului Maritim Norvegian.

„Epavele şi siturile de patrimoniu cultural de pe coasta Norvegiei oferă o bogăţie de informaţii despre mii de ani de istorie a zonei de coastă. Materialul arheologic provenit din aceste situri este important pentru cercetare şi gestionarea patrimoniului, mai ales atunci când este atât de bine conservat ca în acest caz”, adaugă Geiran. Originea şi destinaţia navei rămân necunoscute, însă cercetările continuă pentru a reconstitui traseul şi povestea epavei.

