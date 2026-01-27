30 de oameni au murit în urma valului de frig polar din SUA. Ninsori record în 20 de state americane | GALERIE FOTO

Importantele căderi de zăpadă - strat de omăt de peste 30 de centimentri în 20 de state americane - au dus la întreruperi ale alimentării cu electricitate. Potrivit site-ului specializat poweroutage.us, puţin peste 530.000 de clienţi erau în continuare fără curent electric marţi dimineaţă, în principal în sudul Statelor Unite, în Mississippi şi Tennessee, unde greutatea gheţii a dus la prăbuşirea liniilor de electricitate. Peste 175.000 de persoane sunt afectate în Tennessee şi peste 140.000 în Mississippi. Aproape 100.000 de clienţi sunt privaţi de electricitate şi în Louisiana. "Întreruperile de electricitate ar mai putea dura câteva zile, pentru că autorităţile întâmpină dificultăţi după furtuna de zăpadă. Majoritatea acestor regiuni nu au nici mijloacele, nici resursele necesare pentru a-şi reveni foarte repede după astfel de evenimente, întrucât nu sunt obişnuite cu ele", a explicat specialista în meteorologie Allison Santorelli.

Temperaturile ar urma să scadă şi mai mult în zilele următoare sub acţiunea unei mase de aer arctic, mai ales în regiunile nordice ale ţării, unde temperatura resimţită ar putea fi de -45°C, informează AFP.

Dave Radell, un meteorolog din New York, a declarat că zăpada căzută în timpul furtunii era "foarte uscată" şi "ca o pudră", ceea ce înseamnă că vântul o poate dispersa cu uşurinţă, stânjenind şi mai mult eforturile de deszăpezire a drumurilor şi ar putea totodată să reducă vizibilitatea.

Furtuna, considerată una dintre cele mai grele din ultimele decenii

Considerată de unii specialişti drept unul dintre cele mai grele episoade hibernale din ultimele decenii în Statele Unite, furtuna a fost însoţită de acumulări de gheaţă ce ar putea avea consecinţe "catastrofale", potrivit Serviciului Naţional de Meteorologie (NWS).



Aceste condiţii extreme au dus la moartea a cel puţin 30 de persoane, potrivit unei numărători realizate de AFP pe baza relatărilor din presa locală americană.



În Texas, autorităţile au confirmat decesul unei adolescente de 16 ani, care a murit într-un accident de sanie. Două persoane au murit de hipotermie în Louisiana şi o alta în Iowa, în urma unei coliziuni.



Opt persoane au fost găsite decedate la New York, iar o anchetă a fost lansată pentru a fi stabilite cauzele deceselor.



Şapte dintre cei opt pasageri ai unui avion care s-a prăbuşit la decolare în timpul unei furtuni de zăpadă în Maine, duminică seară, au murit, a anunţat FAA, agenţia americană de reglementare a transportului aerian.

Stare de urgență și transport blocat

Starea de urgenţă a fost declarată în circa 20 de state americane, precum şi în capitala ţării, Washington, în condiţiile în care circulaţia mijloacelor de transport a fost puternic perturbată.



Mai multe mari aeroporturi din Washington, Philadelphia şi New York au fost practic blocate, iar peste 22.000 de zboruri au fost anulate începând de sâmbătă şi alte câteva mii au fost întârziate, potrivit site-ului FlightAware.



Această furtună este asociată cu o deformare a vortexului polar, o masă de aer care circulă de obicei deasupra Polului Nord, dar care s-a extins de această dată spre sud.



Oamenii de ştiinţă estimează că frecvenţa crescândă a acestor perturbaţii ale vortexului ar putea fi legată de schimbările climatice, deşi dezbaterea nu este încă tranşată, iar variabilitatea naturală joacă şi ea un anumit rol.



Preşedintele Donald Trump, un climatosceptic asumat, a folosit totuşi această furtună de iarnă ca pretext pentru a readuce problema schimbărilor climatice în discuţie pe reţeaua sa de socializare, Truth Social: "Ar putea insurgenţii de mediu să îmi explice, vă rog: Ce s-a întâmplat cu încălzirea globală?".

