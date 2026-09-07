Procedurile judiciare din procesul atentatelor de la 11 septembrie au fost blocate mai bine de un deceniu în faza preliminară, și acesta este motivul amânărilor repetate, notează agenția EFE, preluată de Agerpres.

Cei patru inculpați fac obiectul unui dosar comun gestionat de comisiile militare de la Baza Navală din Guantanamo. Este vorba despre Khalid Sheikh Mohammed, cel care i-ar fi propus răposatului lider Al-Qaida, Osama bin Laden, ideea atacurilor asupra Statelor Unite și ar fi supravegheat întreaga operațiune, alături de Ammar al-Baluchi, Walid bin Attash și Mustafa al-Hawsawi. Toți riscă pedeapsa cu moartea pentru uciderea a 2.977 de oameni în New York, Washington și Pennsylvania, în cel mai grav atac terorist din istoria SUA.

În iulie 2024, Khalid Sheikh Mohammed și alți doi inculpați au ajuns la un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii militari. Aceștia ar fi urmat să primească pedepse pe viață în schimbul renunțării la pedeapsa capitală, însă încercarea de a închide dosarul a eșuat.

Un labirint juridic marcat de tortură și amânări

Acuzațiile au fost prezentate pentru prima dată în fața unei comisii militare în 2008, dar procedurile au fost suspendate ani la rând și reformulate conform unor noi reguli în 2012. Reluarea procesului a fost constant afectată de probleme logistice generate de distanța față de continentul american, acuzații privind interceptarea ilegală a apărării și dezbateri aprinse despre validitatea mărturisirilor.

Cei patru bărbați sunt în continuare deținuți în centrele de maximă securitate din Guantanamo, după ce au petrecut ani în închisorile clandestine ale CIA, unde au fost supuși la tehnici de interogare considerate tortură, inclusiv simularea înecului, cunoscută sub denumirea de waterboarding. Instanța trebuie să decidă dacă aceste metode invalidează probele și dacă informațiile clasificate pot fi folosite fără a compromite securitatea, într-un caz în care o mare parte din dosar este ținută secretă față de public și uneori chiar față de membrii apărării.

De asemenea, un al cincilea inculpat, Ramzi bin al-Shibh, a fost scos din acest dosar comun în 2023. Un judecător militar a decis ca acesta să fie judecat separat, după ce s-a constatat că problemele sale mintale îl împiedică să participe la proces.

Familiile victimelor sunt revoltate

Stabilirea datei de 5 iunie 2028 a fost decisă la sfârșitul lunii august de judecătorul militar Michael Schrama, al cincilea magistrat repartizat pe acest caz din 2012. Procuratura solicitase inițial ca procesul să demareze în ianuarie 2027, dar judecătorul a considerat acest termen ca fiind nerealist. Selecția juriului va avea loc în sălile de judecată ale comisiilor militare, la aproape 27 de ani de la atentate.

Acești ani de tergiversări au stârnit furia supraviețuitorilor și a familiilor victimelor, care denunță lentoarea justiției militare americane și cer ca procesul să se desfășoare în instanțe civile din New York sau Washington. Cu toate acestea, experții avertizează că nici noul termen nu este bătut în cuie, iar problemele preliminare ar putea genera noi amânări.

Procesul se va desfășura într-o bază militară din estul Cubei, o închisoare pe care fostul președinte democrat Barack Obama a încercat fără succes să o închidă. Din cei aproximativ 780 de bărbați reținuți de-a lungul timpului la Guantanamo, în prezent mai sunt deținuți doar 15, considerați extrem de periculoși sau aflați într-o profundă incertitudine juridică.

Patru avioane, deturnate și folosite ca rachete

În atacurile coordonate de Osama bin Laden, liderul temutei organizații teroriste Al-Qaeda, au murit 2.977 de persoane din 93 de țări, iar o treime dintre acestea au rămas neidentificate. Printre victime s-au numărat şi cinci români.

De asemenea, peste 6.000 de oameni au fost răniți.

Patru avioane cu pasageri la bord au fost deturnate de teroriști. Două dintre acestea au lovit turnurile gemene ale complexului World Trade Center.

Celelalte aeronave au fost prăbușite una peste clădirea Pentagonului din Washington, iar cealaltă pe un câmp din statul Pennsylvania.