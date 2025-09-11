24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie. Bolojan: „Libertatea și democraţia nu sunt niciodată garantate”

Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi, un mesaj la comemorarea a 24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, în care apreciază că „11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar şi un avertisment”.

„Astăzi, 11 septembrie, ne oprim pentru un moment de reculegere în amintirea tragediei care a schimbat profund lumea modernă. Comemorăm vieţile pierdute în Statele Unite şi omagiem curajul celor care au intervenit pentru a salva şi a proteja — supravieţuitori şi salvatori deopotrivă. Ne gândim la familiile victimelor şi la toţi cei ale căror vieţi au fost marcate de acea zi”, a transmis, joi, premierul Ilie Bolojan.

Acesta afirmă că „11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar şi un avertisment: libertatea, democraţia şi respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate”.

„Într-un context internaţional tensionat, cu război şi ameninţări hibride, aceste valori trebuie apărate prin fapte şi asumare, nu doar prin declaraţii. România rămâne ferm angajată în parteneriatul strategic cu Statele Unite şi în eforturile internaţionale pentru pace şi securitate, cu un rol deosebit în regiunea Mării Negre, unde stabilitatea este esenţială pentru întreaga comunitate euroatlantică”, a mai transmis premierul.

Potrivit lui, „avem datoria să protejăm ceea ce a fost construit prin sacrificiu şi să transmitem generaţiilor viitoare o lume liberă, demnă şi sigură, întemeiată pe respect şi responsabilitate”.

New York, dar şi întreaga lume, comemorează joi atentatele din 11 septembrie 2001.

La Ground Zero, unde se aflau turnurile gemene ale World Trade Center, rudele celor aproximativ 3.000 de victime ale tragediei vor participa la lunga ceremonie de citire a numelor tuturor celor decedaţi, aşa cum se întâmplă la fiecare comemorare.

La apusul soarelui, două fascicule de lumină se vor ridica spre cer pentru a simboliza turnurile gemene, iluminând sudul Manhattanului până în zori.

Concerte gratuite vor avea loc în diverse spaţii publice ale oraşului, ceremonii în cazărmi de pompieri, pentru că 39 dintre ei şi-au pierdut viaţa într-un an din cauza bolilor legate de tragedie.

La 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost ţinta a patru atentate sinucigaşe coordonate, comise de 19 membri ai grupării islamiste Al-Qaida, condusă de Osama bin Laden.

La New York, două avioane de linie deturnate s-au prăbuşit intenţionat asupra turnurilor gemene ale World Trade Center, provocând prăbuşirea acestora în mai puţin de două ore şi moartea a mii de persoane.

Ministerul Apărării s-a alăturat campaniei „Remember the Sky”, în memoria victimelor din 11 septembrie

Ministerul Apărării s-a alăturat, joi, iniţiativei „Remember the Sky” care asigură că povestea atacurilor din 11 septembrie va continua să fie împărtăşită cu generaţiile viitoare.

Aşa cum cere campania „Remember the Sky”, Ministerul Apărării a postat, joi, pe Facebook, o fotografie cu cerul.

„Astăzi se împlinesc 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. Ne-am alăturat astăzi iniţiativei «Remember the Sky», un omagiu digital din partea National September 11 Memorial & Museum în onoarea celor pe care i-am pierdut şi a rezistenţei care a urmat”, au transmis oficialii Ministerului Apărării.

Iniţiativa „Remember the Sky” are scopul de a crea un memorial colectiv care asigură că povestea atacurilor din 11 septembrie va continua să fie împărtăşită cu generaţiile viitoare.

Reţelele de socializare sunt pline, joi, de fotografii ale cerului, surprinse în diferite locuri ale lumii.

„În fiecare an, când comemorăm aniversarea zilei care a schimbat pentru totdeauna lumea noastră, vă invităm să vă alăturaţi nouă pentru a ne aminti de cerul de atunci. Pur şi simplu postaţi o fotografie a cerului, indiferent unde vă aflaţi în lume pe 11 septembrie, indiferent de vreme. Apoi, distribuiţi-o pe Instagram sau pe platforma de socializare preferată, adăugaţi o descriere, etichetaţi-ne şi includeţi hashtagurile #neverforget911 şi #rememberthesky”, este mesajul National September 11 Memorial & Museum.

Potrivit iniţiatorilor, această comemorare digitală „este inspirată de cerul senin şi albastru care a fost prezent în New York City şi în întreaga ţară în ziua de 11 septembrie, precum şi de instalaţia artistică monumentală a lui Spencer Finch din Muzeul Memorial 9/11”.

Opera sa, Trying to Remember the Color of the Sky on That September Morning, este compusă din 2.983 de acuarele, fiecare cu o nuanţă unică de albastru, „un omagiu adus enormităţii pierderii colective şi individualităţii fiecăruia dintre cei care ne-au părăsit mult prea devreme”.

„Pentru tinerii americani, 11 septembrie nu mai este o experienţă trăită, ci istorie învăţată. (...) Participarea dumneavoastră ne ajută să expunem unei noi generaţii lecţiile învăţate în timpul şi după 11 septembrie, îndeplinind împreună promisiunea noastră colectivă de a nu uita niciodată”, au mai transmis iniţiatorii.

New York comemorează joi atentatele din 11 septembrie 2001, un eveniment marcat anul acesta de campania care opune mai mulţi democraţi pentru funcţia de primar.

