A fost al doilea atac de acest fel din regiune în această săptămână. Nimeni nu a fost rănit în atac, potrivit informațiilor inițiale, dar, pe măsură ce pacienții au fugit pentru a scăpa de incendiu, 18 persoane suspectate de infecție cu Ebola au părăsit unitatea și sunt acum de negăsit, a declarat directorul unui spital local, relatează CNN.

Locuitorii furioși au sosit la clinica din orașul Mongbwalu vineri seara și au dat foc unui cort pentru cazurile suspecte și confirmate de Ebola, amenajat de grupul umanitar „Medici fără frontiere”, a declarat pentru Associated Press dr. Richard Lokudi, directorul spitalului din Mongbwalu.

„Condamnăm cu tărie acest act, deoarece a provocat panică în rândul personalului și a dus, de asemenea, la fuga a 18 cazuri suspecte în comunitate”, a spus el.

Joi, un alt centru de tratament, din orașul Rwampara, a fost incendiat după ce membrilor familiei li s-a interzis să recupereze cadavrul unui localnic suspectat că ar fi murit de Ebola.

Cadavrele celor care au murit de Ebola pot fi extrem de contagioase și pot duce la răspândirea virusului atunci când oamenii le pregătesc pentru înmormântare și se adună la funeralii. Munca periculoasă de înmormântare a victimelor suspectate este gestionată, pe cât posibil, de autorități, ceea ce poate genera proteste din partea familiilor și prietenilor.

Înmormântare cu pază

Sâmbătă a avut loc o înmormântare comună pentru pacienții cu Ebola în Rwampara, sub măsuri stricte de securitate, pe fondul tensiunilor ridicate dintre personalul medical și comunitatea locală, a declarat David Basima, șeful echipei Crucii Roșii care supraveghează înmormântările.

Soldați înarmați și polițiști au supravegheat înmormântările, în timp ce personalul Crucii Roșii, îmbrăcat în costume de protecție albe, a coborât sicriele sigilate în pământ. Membrii familiei, plângând, stăteau la distanță.

Basima a spus că echipa sa, după ce a ajuns la fața locului, „a întâmpinat multe dificultăți, inclusiv rezistență din partea tinerilor și a comunității”.

„Am fost nevoiți să alertăm autoritățile pentru ca acestea să ne vină în ajutor, doar din motive de siguranță”, a declarat Basima.

Autoritățile din nord-estul Republicii Democrate Congo au interzis vineri priveghiurile și adunările de peste 50 de persoane, în efortul de a stopa răspândirea virusului.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că epidemia prezintă acum un risc „foarte ridicat” pentru RDC – față de o clasificare anterioară de „ridicat” –, dar că riscul de răspândire a bolii la nivel global rămâne scăzut.

Epidemia s-ar putea să fi început mai devreme decât se crede

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat vineri că în RDC au fost confirmate 82 de cazuri și șapte decese, dar se crede că epidemia este „mult mai extinsă”.

Nu există un vaccin disponibil pentru tulpina Bundibugyo, un tip rar de Ebola, care s-a răspândit nedetectat timp de săptămâni în provincia Ituri din Republica Democratică Congo după primul deces cunoscut, în timp ce autoritățile au testat pacienții pentru un alt tip de virus Ebola, mai comun, și au obținut rezultate negative. În prezent, există 750 de cazuri suspecte și 177 de decese suspecte, deși probabil că numărul acestora va crește pe măsură ce supravegherea se extinde.

Dr. Jean Kaseya, directorul general al Centrului African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, a declarat că răspunsul la epidemie trebuie să includă consolidarea încrederii în rândul comunităților.

Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie a declarat sâmbătă că trei dintre voluntarii săi au murit din cauza epidemiei din Mongbwalu. Agenția crede că cei trei lucrători din domeniul sănătății au contractat virusul pe 27 martie, în timp ce se ocupau de cadavre, în cadrul unei misiuni umanitare care nu avea legătură cu Ebola. Dacă se confirmă, acest lucru ar împinge semnificativ înapoi cronologia epidemiei față de primul deces confirmat anterior, la sfârșitul lunii aprilie, în orașul Bunia, capitala provinciei Ituri.