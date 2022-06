Dar în locul materialelor ieftine se pot alege cu pagube de mii de lei. Inspectorul PRO a descoperit un asemenea magazin care promite marea cu sarea. Clienții au făcut reclamații, iar Poliția Economică are în lucru două dosare penale pentru înșelăciune.

Sute de români care au vrut să-și construiască o casă au căzut în plasa unui magazin online care vinde materiale de construcții. În realitate, susțin mulți oameni, după ce au dat comenzi și au plătit avansuri, mărfurile nu au mai ajuns la ei. Păgubiții atrag atenția că site-ul este bine lucrat și oricine poate fi păcălit pentru că afișează prețuri imbatabile.

Păgubită: „Mulți nu au posibilitatea să se ducă după materiale, nu au mașină să-și transporte marfa. Sunt și alte persoane păgubite, nu numai eu. Zeci de persoane păgubite!".

O doamnă așteaptă de mai bine de un an materialele comandate. Intenționa să-și izoleze casa nou construită și să se mute cât mai repede.

Pentru comandă, a vorbit direct cu unul dintre angajați. A primit oferta pe e-mail și s-a bucurat că părea să aibă toate produsele de care avea ea nevoie.

Păgubită: „Prețurile erau foarte bune față de alte site-uri. Mi s-a spus să plătesc la bancă, cu ordin de plată, factură – ceea ce am și făcut! Am trimis dovada plății, iar marfa urma să fie livrată ulterior”.

A achitat în total 4.000 de lei. Cantitatea de produse era mare și pentru că nu avea unde să o depoziteze a cerut firmei proces-verbal de custodie. Adică un document prin care societatea se angajează să-i păstreze marfa în depozit, până când va cere efectiv livrarea!

Păgubit: „De fiecare dată când sunam după comandă, îmi spuneau că a doua zi”

Un domn susține că a fost înșelat cu o sumă și mai mare. Avea nevoie de produse pentru acoperișul unei case proaspăt ridicate. A plasat comanda direct pe site-ul depozit-online.ro. A plătit integral 9.600 de lei și a primit și confirmarea comenzii. Marfa nu i-a ajuns însă nici până astăzi. A reușit să recupereze doar jumătate din bani.

Păgubit: „Mi s-a spus în mail că, în 2-3 zile lucrătoare, o să primesc comanda și am așteptat. Văzând că nu apare marfa, muncitorii așteptau. Practic, de fiecare dată când sunam, îmi spuneau că a doua zi..., că au probleme cu mașina, că au nu știu diverse...”.

Echipa de la Inspectorul PRO a aflat că magazinul online a emis documente pe cel puțin două societăți. O altă persoană păgubită confirmă această informație.

Am verificat ambele SRL-uri, atât în acte, cât și la fața locului. Una dintre societăți este administrată de o tânăra de numai 22 de ani. Anul trecut, a înregistrat o cifra de afaceri uriașă: 3 milioane de euro... cu zero angajați!

Acum 3 ani, firma figura pe o stradă din Ploiești. În jur, sunt doar blocuri. Nu am găsit niciun depozit de materiale de construcții. Am fost la adresă și acolo am găsit doar o doamnă în vârstă.

Bătrâna se mișcă greu, cu ajutorul unui cadru. Am ales să o protejăm. Ne-a mărturisit că nu a avut niciun beneficiu de pe urma colaborării cu această societate. Susține că fiica ei abia a reușit să rezilieze contractul de închiriere. Între timp, firma s-a mutat într-un sat din Giurgiu. La fața locului, însă, nu există decât o casă bătrânească.

Conform documentelor de la Registrul Comerțului, cealaltă societate își are sediul lângă București, într-un apartament din Popești-Leordeni. Este administrată tot de o tânără, de 28 de ani, are un singur angajat și zero cifră de afaceri!

Niciuna dintre tinerele care apar în acte nu pare să coordoneze afacerea. Creierul ar fi un bărbat, susțîn clienții cu care am stat de vorbă. Fotografia lui, împreuna cu un mesaj sugestiv, a fost postată de un alt păgubit, pe pagina de Facebook a societății.

Păgubită: Eu am o pierdere de 4.000 de lei de la dânșii, pe care momentan nu am recuperat-o și încă 8.000 de lei pe materialele care trebuia să-mi fie livrate de dânșii.

Reporter: Paguba este pentru că, între timp, matrialele de construcții s-au scumpit...

Păgubită: S-au scumpit, da!

Niciuna dintre societăți nu are puncte de lucru declarate. Pe site, patronul se laudă, însă, cu 18 locuri în care și-ar desfășura activitatea. Am mers la cel care părea sediul central. Ne-a întâmpinat chiar omul din fotografie și i-am solicitat un punct de vedere. Ne-a cerut un răgaz de câteva zile pentru a se documenta.

Adrian Popa, reprezentantul depozit-online.ro: „Livram cel puțin 1.000 de comenzi pe lună, din care apar 1, 2, 3, 5, 10 cu probleme. Întotdeauna am soluționat problemele. Oricine poate să facă o petiție online, dă un mail și automat cei de la Poliție trebuie să deschidă un dosar”.

La Poliție, lucrurile stau, însă, altfel. Poliția Economică are în lucru două dosare penale pentru infracțiuni de înșelăciune, în Prahova și Ilfov, pentru că magazinul online jonglează cu facturi pe mai multe firme. Oamenii care apar în reportajul nostru se numără printre reclamanți.

Tocmai acest sistem „Suveică” ar putea fi indiciul unui mod greșit de operare. Mărturisirea, surprinsă de noi pe camera ascunsă, nu a mai fost ulterior recunoscută de Adrian Popa.

Adrian Popa: Nu asta a fost ideea să luam de la cineva și să dam la altcineva.

Reporter: Când am fost la sediul dvs. ne-ați spus că ați făcut lucrul acesta, acum de ce nu mai recunoașteți?

Adrian Popa: Nu v-am spus eu așa ceva, că am luat de la un client să dau la alt client...

Coincidență sau nu, la câteva săptămâni după întâlnirea cu echipa de la Inspectorul PRO, Adrian Popa i-a restituit doamnei din interviu toți banii. Asta după ce ea a stat mai bine de un an cu casa neterminată, în plin șantier. Femeia spune că nu și-a retras încă plângerea penală.

În astfel de cazuri, legislația permite firmelor să achite prejudiciile și să se împace ulterior cu clienții, în ciuda valului de reclamații. Și în timp ce investigațiile penale se opresc, escrocii o iau de la capăt. Ceea ce astfel de SRL-uri numesc probleme financiare, autoritățile ar trebui să le catalogheze drept înșelătorii și să pună ordine în rândul celor care încurcă viețile oamenilor, în loc să le rezolve problemele.