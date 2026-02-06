Populara platformă de mesagerie a ajuns recent în centrul atenției după ce a fost descoperită o vulnerabilitate care ar putea permite hackerilor să acceseze date personale prin trimiterea directă de fișiere către telefoane, scrie Mirror.co.uk.

Problema, semnalată inițial de echipa Google Project Zero, este legată de funcția de descărcare automată, care salvează instantaneu fișierele media pe dispozitive.

Infractorii cibernetici ar fi creat grupuri false și i-ar fi invitat pe utilizatori neavizați să se alăture. Dacă cineva acceptă invitația, fișierele infectate sunt descărcate automat, fără ca utilizatorul să-și dea seama că există o problemă.

Nu este clar câte persoane au fost afectate, însă situația este îngrijorătoare pentru miliardele de utilizatori care folosesc această aplicație zilnic.

După ce a luat la cunoștință existența bug-ului, WhatsApp a lansat recent o actualizare menită să blocheze noile infectări. Cu toate acestea, incidentul scoate din nou în evidență riscurile asociate descărcărilor automate de fișiere pe dispozitive.

Pentru siguranță, este recomandat să faceți câteva modificări rapide și să vă asigurați că aveți instalată cea mai recentă versiune de WhatsApp.

Una dintre cele mai importante recomandări — venită din partea experților Malwarebytes — este să accesați setările aplicației și să dezactivați descărcarea automată sau să activați modul de confidențialitate avansată (Advanced Privacy Mode). Astfel, niciun fișier media nu va mai fi descărcat automat pe telefon.

Pentru a dezactiva descărcările automate, deschideți WhatsApp pe un dispozitiv Android, apăsați pe meniul cu trei puncte din colțul din dreapta sus și selectați Setări. Apoi intrați în Stocare și date, iar în secțiunea Descărcare automată media veți vedea opțiunile: Când utilizați date mobile, Când sunteți conectat la Wi-Fi și În roaming.

Pentru fiecare dintre aceste opțiuni, apăsați și debifați toate tipurile de fișiere: Fotografii, Audio, Video, Documente, apoi apăsați OK. Verificați ca fiecare categorie să afișeze mesajul „Niciun fișier media”.

Malwarebytes recomandă, de asemenea, să limitați cine vă poate adăuga în grupuri, deoarece acest tip de atac presupune ca agresorul să vă adauge pe dumneavoastră și pe unul dintre contactele voastre într-un grup nou. Reducerea numărului de persoane care pot face acest lucru scade riscul.

Pentru asta, mergeți la Setări, apoi Confidențialitate, și selectați Grupuri.