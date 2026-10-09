Deocamdată ne pregătim pentru un weekend ca de vară, în special pe litoral, cu temperaturi ridicate. Și apa mării este încă bună pentru o baie.

Corespondent PROTV: „La mare este cald și atmosfera este foarte plăcută. La această oră sunt 25 de grade. Noi transmitem acum de pe plaja Modern din Constanța și sunt oameni pe plajă, sunt și mulți copii care se bucură de nisip și de soare. Temperatura este numai bună pentru plajă, șezlonguri nu mai sunt, dar oamenii vin cu cearșaful sau prosopul să se relaxeze sub soare. Apa mării înregistrează 18-19 grade Celsius. Este cu două, trei grade mai caldă decât media multianuală, care este de 16 grade. În perioada aceasta sunt deschise 40 de hoteluri, cele mai multe în Mamaia și Eforie, iar o noapte de cazare pornește, în Mamaia, de la 250 de lei, iar în Eforie, de la 200 de lei. Se anunță vreme frumoasă, cu mult soare și temperaturi de 23-24 de grade în acest sfârșit de săptămână, așa că, dacă nu aveți planuri, un weekend la mare poate fi o variantă bună. De luni însă, vremea se schimbă. Săptămâna viitoare va ploua în sudul țării, inclusiv în București și zonele limitrofe, iar temperaturile vor scădea, cu maxime de 20 de grade, mai aproape de normal. Iar în următoarele săptămâni, spun meteorologii, va fi toamnă în adevăratul sens al cuvântului, cu răcirea vremii și mai multe ploi.”