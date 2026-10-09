Printre cuvintele care au atras atenția odată cu actualizările Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM3) se numără și „mangaliot”, un termen mai puțin cunoscut.

Ce înseamnă cuvântul „mangaliot”

Potrivit DOOM3, forma corectă este „mangaliot”, iar pluralul este „mangalioți”. Termenul desemnează o persoană originară din Mangalia, oraș situat pe litoralul Mării Negre, în județul Constanța.

Cuvântul poate fi folosit atât ca substantiv, pentru a denumi o persoană, cât și ca adjectiv, atunci când descrie ceva legat de Mangalia sau de locuitorii acesteia.

La feminin, formele corecte sunt „mangaliotă”, la singular, și „mangaliote”, la plural.

Cum se folosește termenul „mangaliot”

Cuvântul poate apărea în contexte diferite, în funcție de rolul pe care îl are în propoziție. De exemplu, formularea „un mangaliot” se referă la un bărbat originar din Mangalia, în timp ce expresia „o mangaliotă” desemnează o femeie din același oraș.

Atunci când este utilizat ca adjectiv, termenul poate caracteriza o persoană sau un lucru asociat localității. Astfel, formele „mangaliot” și „mangaliotă” se acordă în gen și număr cu substantivul pe care îl determină.

De ce apare cuvântul „mangaliot” în DOOM3

Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române este una dintre principalele lucrări de referință pentru scrierea, pronunțarea și utilizarea corectă a cuvintelor din limba română.

Prezența unui termen în DOOM3 îi ajută pe vorbitori să identifice formele corecte ale acestuia, inclusiv atunci când este vorba despre cuvinte mai rar întâlnite în limbajul cotidian.

Includerea unor astfel de termeni poate genera discuții, mai ales atunci când aceștia nu sunt cunoscuți de o mare parte a publicului. Totuși, faptul că un cuvânt este mai puțin folosit nu înseamnă automat că nu are utilitate. În cazul termenului „mangaliot”, acesta oferă o formă lingvistică pentru a desemna o persoană originară din Mangalia.