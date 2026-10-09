„Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 5 au desfăşurat activităţi cu privire la activitatea infracţională a două persoane, o femeie în vârstă de 29 de ani şi un bărbat în vârstă de 40 de ani, suspectate de săvârşirea infracţiunii de proxenetism în formă continuată”, informează vineri DGPMB, potrivit Agerpres.

Conform achetatorilor, cei doi ar fi înlesnit practicarea prostituţiei de două persoane vătămate, prin preluarea apelurilor telefonice ale clienţilor, negocierea tarifelor, comunicarea detaliilor referitoare la locaţia în care acestea îşi desfăşurau activitatea şi la serviciile oferite, precum şi prin stabilirea programului de lucru.

De asemenea, suspecţii ar fi publicat şi administrat anunţurile postate pe platforme de profil şi ar fi beneficiat în mod direct de foloasele patrimoniale obţinute în urma activităţii de prostituţie.

„Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională documentată până în prezent a fost estimat la aproximativ 180.000 de lei”, arată sursa citată.

În vederea completării materialului probator, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 5, cu sprijinul echipelor de intervenţie din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, la adresele persoanelor suspecte de comiterea faptelor.

În urma percheziţiilor efectuate, au fost identificate şi ridicate mai multe mijloace de probă, printre care telefoane mobile şi înscrisuri, iar faţă de un autoturism a fost instituită măsura sechestrului asigurător.

Cele două persoane suspectate de comiterea faptelor au fost reţinute pentru 24 de ore şi vor fi propuse instanţei cu măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de proxenetism în formă continuată.