UNATC, locul în care sunt gândite și montate multe dintre producțiile cinematografice de succes internațional ale studenților

Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografie din București atrage în fiecare an studenți din diferite colțuri ale lumii.

Este locul în care sunt gândite și montate multe dintre producțiile cinematografice de succes internațional ale studenților din domeniu. Care este secretul lor? Realitatea imersivă, neuroștiința, calibrarea sunetului și nu numai. Au inclusiv un laborator de game design.

Investiții de peste opt milioane de euro în toată această clădire. Banii au venit din fonduri europene. Tehnologiile, din diferite colțuri ale lumii. Acesta este centrul de cercetare al Universității de Artă Teatrală și Film „I.L.Caragiale“.

Doar sistemul de proiecții imersive CAVE costă între 300.000 și 500.000 de euro. Aici sunt create, de exemplu, spații tridimensionale interactive

Ciprian Făcăeru, asistent de cercetare în cadrul departamentului digital UNATC: ”Vorbim despre posibilitatea de a dezvolta un decor virtual care poate lua forme impresionante și, nu în ultimul rând, pot fi dezvoltate aplicații educaționale.”

Sistemul este compus dintr-un echipament de videoproiecție stereoscopică, o pereche de ochelari 3D și un program de tracking de ultimă generație, care face legătura dintre ochelari, prin aceste antene, și toate ecranele din încăpere.

Ciprian Făcăeru, asistent de cercetare în cadrul departamentului digital UNATC: ”În acest tip de sistem păstrăm contactul direct cu propriul corp. Este un fenomen numit pro-percepție în mediul virtual. Gradul de imersiune este mult mai ridicat. Simți că ești scufundat cu totul în acest spațiu virtual.”

Conexiunea dintre tehnologie și artă ii ajută pe pe studenți să realizeze și instalații interactive. Tudor, Denis, Diana și Constantin au lucrat trei săptămâni la proiectul lor.

Tudor Dobrescu, student master: ”Instalația vorbește despre conexiunea care se stabilește la nivel emoțional și mental când cunoști o persoană nouă. Se numește encounter with a stranger. Deci, este întâlnirea cu un necunoscut, întâlnirea cu un străin. Mesajul este despre apropiere și empatie. Am folosit în primul rând senzorul cu ultrasunete, senzorul de distanță pe bază de ultrasunete, care simte cât de apropiat sau îndepărtat este un obiect sau o persoană de instalație. Am folosit fâșii de plexiglas și restul materialelor ne-au fost puse la dispoziție de facultate.

Studenții UNATC au acum în lucru zeci de astfel de instalații, dar și proiecte cinematografice. Tinerii din România sunt nelipsiți de la festivalurile internaționale de film. În ultimii zece ani am avut cel puțin un student pe covorul roșu de la Cannes, iar proiectele lor au fost întotdeauna lăudate.

În producțiile lor sunt folosite inclusiv elemente de neuroștiință sau psihologie. Unul dintre laboratoarele centrului de cercetare este dedicat exclusiv neuroștiinței.

Alexandru Berceanu, conferențiar universitar, coordonator pe partea de cercetare: ”Folosim toate cunoștiintele acumulate în dezvoltarea de experiențe VR sau programare pentru artă pentru a vedea cum putem să folosim teatrul sau filmul pentru a îmbunătăți memoria, starea emoțională a unei persoane sau pentru a scădea nivelul de stres.”

Aici se testează acum, printre altele, și noi mijloace de intervenție paleativă pentru persoanele cu Alzheimer, un proiect realizat în parteneriat cu Institutul de Neuroștiință din Norvegia.

Alexandru Berceanu, conferențiar universitar, coordonator pe partea de cercetare: ”Practic, la persoanele cu Alzhaimer nivelul interacțiunii sociale scade foarte rapid odată cu capacitatea redusă de memorie și se consideră că interacțiunea socială este extrem de valoroasă, având un rol protectiv pentru sănătate și atunci încercăm să dezvoltăm niște interacțiuni în VR și să vedem în ce măsură acestea ar putea să prelungească o perioadă mai consistentă de memorie sau calitatea vieții.”

Liviu Lucaci, rector UNATC: ”Pandemia este un moment în care noi ne-am dat seama că ori putem să resimțim această lovitură și să cadă calitatea învățământului artistic, ori o creștem și atunci am cumpărat multă tehnologie. Este vorba despre a face conexiunea dintre artele spectacolului și tehnologie.”

Echipamente de ultimă generație am găsit și în departamentul de game design, unde studenții nu doar se joacă, ci și caută noi funcționalități pentru tehnologii deja existente.

Acesta este un sistem audiovizual, creat aici, la UNATC, de către studenții de la GAME DESIGN. Totul funcționează prin intermediul acestei camere Kinect, care îmi monitorizează fiecare gest, de la mișcarea palmelor până la mimica feței, și poate fi programat să facă și mai mult decât atât, iar în același timp îmi transpune fiecare sunet pe care îl creez cu ajutorul mișcărilor mele pe acest ecran.

Greta Nedelcu, studentă: ”Este folosit pentru expozițiile interactive, pentru oameni care doresc o experiență unică, prin care pot vizualiza ceva nou, cum ar fi folosirea unui instrument sau pot fi simulate și niște tobe sau poate fi simulat și un pian. Puteau fi niște segmente pe ecran care dacă erau atinse așa puteau fi controlate.”

În 2022 sunetul capătă oricum o altă dimensiune. Asta am observat și în studioul de sunet din cadrul laboratorului de interacţiune digitală.

Ștefan Damian, sound designer: ”Aici este studio-ul de sunet. Este un studio surround, dotat cu un sistem 7.1. Acolo avem mixer-ul. Avem și un videoproiector. Cu acest sistem 7.1 noi putem să difuzăm într-o manieră imersivă. Asta înseamnă că putem panorama diverse sunete, diverse difuzoare sonore și întreaga experiență sonoră să fie mai complexă.”

Anul acesta au început să studieze inclusiv acuratețea sunetelor în medii virtuale, precum metaverse.

Ștefan Damian, sound designer: ”Sunetul are o importanță majoră atât în film, în cinematografie, cât și în teatru, cât și în zona asta de new media și aplicații integrative. Prin sunet avem posibilitatea de a influența percepția într-un mod mult mai subtil decât o face imaginea.”

Totul este completat de artiștii de la montaj, colorizare și lumini. În fiecare dintre aceste laboratoare există acum tehnologii de ultimă generație folosite și în marile case de producții din Statele Unite. Peste 1.000 de studenți din toată țara, dar și din străinătate, sunt înscriși acum la UNATC. Este singura universitate de profil din sud-estul Europei care deține astfel de tehnologii.