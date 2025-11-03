Una dintre marile platforme sociale îşi va antrena AI-ul pe postările şi CV-ul tău. Cum poţi dezactiva opţiunea

iLikeIT
03-11-2025 | 16:27
CV
iStock

Reţeaua LinkedIn va folosi datele publice ale utilizatorilor din Uniunea Europeană şi din alte regiuni pentru a antrena modelele sale de inteligenţă artificială generativă, potrivit unui anunţ publicat pe blogul companiei.

autor
Aura Trif

Într-un text publicat în urmă cu câteva săptămâni, compania cu sediul în California a indicat că, începând cu 3 noiembrie, va utiliza anumite date ale abonaţilor săi, precum elementele din profilul lor, postările şi articolele, răspunsurile şi CV-urile înregistrate în cadrul candidaturilor, pentru a „alimenta inteligenţa artificială generativă”.

Achiziţionat de Microsoft în 2016, LinkedIn, care are un miliard de utilizatori, foloseşte în special modele de AI generativă furnizate de serviciile Azure OpenAI ale proprietarului său.

Mesajele private şi „datele referitoare la salarii” nu sunt afectate, a precizat grupul. Deţinătorii unui cont pot dezactiva această utilizare în opţiunile de confidenţialitate a datelor de pe site.

LinkedIn precizează, de asemenea, că minorii nu vor fi afectaţi, chiar dacă preferinţa lor apare activată.

Citește și
chatgpt
Le Figaro: Un milion de persoane împărtăşesc gânduri suicidale cu ChatGPT

Cum puteți dezactiva opțiunea

Deja implementată în Statele Unite, această nouă politică este, de asemenea, implementată luni în Marea Britanie, Elveţia, Canada şi Hong Kong.

De la sfârşitul lunii mai, gigantul american Meta (Facebook, Instagram) utilizează, de asemenea, conţinutul public al utilizatorilor săi pentru a antrena modelele sale de inteligenţă artificială generativă, cu excepţia cazului în care aceştia au completat un formular de refuz.

Ca să dezactivați preferința activată automat de LinkedIn: Accesați LinkedIn > Setări și confidențialitate > Confidențialitatea datelor > „Date pentru îmbunătățirea IA generative”. Comutați opțiunea pe „Dezactivat” dacă nu doriți ca datele dvs. să fie utilizate pentru modelele de antrenare IA ale LinkedIn.

Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți. Sunt acuzați de vecini că i-au bătut și le-au luat telefoanele

Sursa: News.ro

Etichete: linkedin, platforma, inteligenta artificiala, retea sociala,

Dată publicare: 03-11-2025 16:27

Articol recomandat de sport.ro
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Citește și...
Noile metode de copiat, vedete în rândul tinerilor. Peste 90% dintre elevi au trișat cel puțin o dată
Stiri Diverse
Noile metode de copiat, vedete în rândul tinerilor. Peste 90% dintre elevi au trișat cel puțin o dată

Odată, copiatul la teste și examene era o artă a disimulării, astăzi este doar o chestiune de tehnologie. Inteligența artificială, telefoanele și dispozitivele „invizibile” au transformat trișatul la școală într-un fenomen global.

Le Figaro: Un milion de persoane împărtăşesc gânduri suicidale cu ChatGPT
Stiri externe
Le Figaro: Un milion de persoane împărtăşesc gânduri suicidale cu ChatGPT

Compania californiană de inteligenţă artificială (IA) estimează că aproximativ 0,15% dintre utilizatorii ChatGPT au ”conversaţii care includ indicatori expliciţi de planificare sau intenţie suicidară potenţială”, transmite Le Figaro.

Gigantul care dă afară 30.000 de oameni pentru a-i înlocui cu inteligența artificială. Are mii de angajați în România
Stiri Diverse
Gigantul care dă afară 30.000 de oameni pentru a-i înlocui cu inteligența artificială. Are mii de angajați în România

Amazon va concedia circa 14.000 de angajați corporativi, în cadrul unui plan de reducere a costurilor și de investiții sporite în inteligența artificială generativă, relatează CNBC.

Recomandări
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România
Stiri actuale
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

România atrage investiții de sute de milioane de euro în industria de apărare. La Palatul Victoria, Premierul Ilie Bolojan a semnat un contract de cooperare cu una dintre cele mai mari companii din domeniul apărării - Rheinmetall din Germania.

PÎCCJ: Operațiunea ”Jupiter 4” – 14 infracțiuni și prejudicii de 36,6 mil. euro. Imobile din donații pentru copii amărâți
Stiri Justitie
PÎCCJ: Operațiunea ”Jupiter 4” – 14 infracțiuni și prejudicii de 36,6 mil. euro. Imobile din donații pentru copii amărâți

Descinderile din Operațiunea ”Jupiter 4” au vizat 14 infracțiuni și prejudicii totale de 36,6 milioane de euro, potrivit unui comunicat al Parchetului General. Se cercetează inclusiv ridicarea unor imobile din donații pentru copii instituționalizați.

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL
Stiri Politice
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL

Un sondaj realizat de Novel Research în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, arată o competiție strânsă pentru Primăria București. Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) au peste 24% în intenția de vot.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Noiembrie 2025

47:23

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28