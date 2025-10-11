Una dintre cele mai așteptate opțiuni ale aplicației de streaming de muzică Spotify a fost lansată și în România

Una dintre cele mai așteptate opțiuni ale aplicației de streaming de muzică Spotify a fost lansată și în România.

Este vorba despre ”Spotify lossless audio”, o opțiune dedicată în special pasionaților de muzică, valabilă deja pe alte servicii de streaming, care oferă o calitate audio asemănătoare cu cea a unui CD.

Unii utilizatori de Spotify din România au primit deja o notificare pe telefoane sau alte dispozitive, informându-i că accesul la ”lossless” este disponibil. Alții, în schimb, nu au primit această alertă, iar opțiunea a apărut pur și simplu în setări, fără să mai fie anunțată.

În ambele cazuri, însă, utilizatorii de Spotify trebuie să activeze manual această funcționalitate.

Activarea funcției ”lossless” pe Spotify

1. În primul rând, deschideți aplicația Spotify.

2. Atingeți imaginea profilului dvs.

3. Selectați Setări și confidențialitate.

4. Selectați Calitatea media.

5. În Calitatea streamingului Wi-Fi, selectați ”Lossless”

6. În Calitatea streamingului celular, selectați ”Lossless”.

De asemenea, există câteva lucruri pe care trebuie să le aveți în vedere atunci când utilizați această funcție.

Când analizați opțiunile de calitate a conexiunii mobile, țineți cont de planul dvs. de date. Dacă aveți un plan de date mobile cu trafic limitat, vă recomandăm să alegeți o setare de calitate inferioară, deoarece opțiunea ”Lossless” va consuma din planul vostru de date până la 1 GB pe oră.

În acest caz, o soluție pentru conservarea datelor de streaming este să vă conectați la o rețea Wi-Fi și apoi să descărcați listele de redare preferate pentru redare offline.

Atât pentru streamingul celular, cât și pentru cel Wi-Fi, Spotify recomandă „o conexiune stabilă la internet de 1,5 până la 2 Mbps pentru cea mai bună experiență de ascultare fără pierderi”.

Nu în ultimul rând, trebuie să știți că nu orice căști audio pot reda sunetul la calitate ”lossless”, iar dacă aveți acasă dispozitive smart cu opțiunea ”connect to Spotify”, atunci această opțiune poate fi folosită din plin.

