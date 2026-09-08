Marian Andrei: „Jensen Huang, șeful Nvidia, a spus că a ajuns o inteligență artificială generală, care este antrenată în destul de multe domenii. Însă sunt destul de mulți specialiști care spun că nu am ajuns la acest nivel, este însă un pas important pentru o inteligență artificială care poate să facă foarte multe lucruri în foarte multe domenii la nivelul unui om competent. Eu am reușit să folosesc parțial ChatGPT 6 Astra, jos se poate vedea că poate rula cu mai multe nivele de putere, cu cât dai sliderul în dreapta consumă mai multe resurse, ajunge la aproape 50 de dolari pe un milion de tokeni, asta inseamnă că pentru niste documente pe care trebuie să le facă sau aplicații pe care trebuie să le programeze poate să ajunge să consume câteva sute de dolari în câteva ore”.

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