„Am decis să ajut Intel deoarece avem nevoie să proiectăm și să producem cipurile chiar aici, în America”, a scris Trump pe platforma sa de socializare, Truth Social.

Acțiunile Intel au crescut cu peste 9% în tranzacțiile premergătoare deschiderii bursei. Compania a refuzat să comenteze informația, scrie CNN.

Mutarea ar urma să ajute Apple să își diversifice baza de producție. Compania din California se bazează în mare măsură pe Taiwan pentru fabricarea procesoarelor care echipează iPhone-urile, iPad-urile și computerele Mac.

Ce a declarat anterior Tim Cook

Anunțul lui Trump vine după ce directorul executiv al Apple, Tim Cook, a declarat în această săptămână pentru Wall Street Journal că majorările de preț pentru produsele companiei sunt „inevitabile”, din cauza creșterii costurilor cipurilor de memorie și stocare, alimentată de boom-ul inteligenței artificiale.

„Facem tot posibilul pentru a atenua creșterile masive de cost care ne sunt transferate și am încercat să ne protejăm clienții de aceste majorări, însă situația a devenit nesustenabilă”, a afirmat Cook.

Administrația Trump a sprijinit anterior Intel, realizând în august anul trecut o investiție de 8,9 miliarde de dolari în acțiunile companiei. Guvernul american a preluat aproximativ 10% din Intel pentru a susține extinderea capacităților de cercetare și producție din SUA și pentru a asigura accesul la un lanț intern de aprovizionare cu cipuri avansate, considerat esențial pentru securitatea națională.

Acordul face parte din eforturile de stimulare a producției de semiconductori în Statele Unite și de consolidare a poziției țării ca lider mondial în industria cipurilor, una dintre prioritățile celui de-al doilea mandat al lui Trump.

În mesajul publicat joi, Trump a sugerat că statul american ar fi putut plăti prea puțin pentru participația sa.

„Valorau aproximativ 100 de miliarde de dolari când am făcut oferta. Acum valorează peste 600 de miliarde de dolari. În doar nouă luni, valoarea lor a crescut cu peste jumătate de trilion de dolari. Participația Americii valorează acum peste 60 de miliarde de dolari”, a scris acesta.