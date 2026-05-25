De curând cei de la Apple au anunțat și la noi în țară această funcție de ajutor auditiv pentru căștile AirPodsPro 2 și 3. Această funcție care poate fi folosită de persoanele care au deficiențe de auz și care nu mai aud bine anumite sunete. Căștile acestea odată purtate ne pot ajuta să purtăm conversații mai ușor și să auzim ce se întâmplă mai bine în jurul nostru.

Dacă avem căștile AirPodsPro 2 ori 3 cu un test auditiv care este deja certificat în SUA putem face un test care arată cam așa. În cazul meu, pierderile pe care eu le am de auz sunt destul de fine, practic în urechea atunci când porți aceste căști ți se vor reda mai multe sunete în diverse frecvențe, mai joase ori mai înalte, și trebuie să apeși pe ecran de fiecare dată când auzi. Testul îl poți repeta la câteva luni și poți să vezi evoluția sau involuția auzului. După ce ai acest test făcut poți să intri la setări la telefon și dacă ești conectat la căști am această funcție protejare auz, iar practic căștile blochează sunetul puternic din jurul meu, dar există și această posibilitate de asistență auditivă. Pentru că nu am deficiențe de auz nu o pot activa. E ca și cum porți niște proteze auditive. Chiar dacă sunt Apple și costă 1500 de lei produsele similare pot ajunge chiar și la 1000 de dolari, iar căștile pe care le folosim pentru muzică pot fi folosite și în acest scop.

Sunt tot mai mulți producători de astfel de căști care pun mai multă atenție pe ce înseamnă căștile in-aer, adică sunt gândite să ne protejeze și de mediul înconjurător dacă au anularea zgomotului de fond.

Am văzut inclusiv la Galaxy Buds4 Pro pe care testat că ai această opțiune de Ambient Sound Volume care practic reglează sunetul ambiental. Mi s-a părut și această funcție interesantă Ambient Awareness de detectare a sirenelor și atunci lasă doar acest sunet să treacă pe lângă muzică. Mi s-a părut interesantă și această soluție care adaptează sunetul în funcție de vârsta noastră.