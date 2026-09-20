Informațiile au fost confirmate de armata sud-coreeană și preluate de agenția Yonhap, AFP și Reuters, transmite Agerpres.

Potrivit Ministerului Apărării de la Seul, la doar trei ore după ce o rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune a fost trimisă spre Marea de Est – cunoscută și sub denumirea de Marea Japoniei –, un al doilea proiectil neidentificat a fost lansat. Dacă se va confirma că și acesta din urmă este tot o rachetă balistică, va fi vorba despre două teste consecutive de acest tip efectuate de regimul nord-coreean în mai puțin de trei ore.

Cronologia lansărilor și reacția aliaților

Statul Major Interarme al Coreii de Sud a precizat că prima lansare a fost detectată în jurul orei 15:00 (06:00 GMT), din zona Wonsan, din Coreea de Nord. Arma a fost identificată drept o rachetă balistică și a parcurs „circa 450 de kilometri”. Ministerul japonez al Apărării a coroborat această evaluare, afirmând că și în cazul său pare să fie vorba despre o rachetă balistică.

Imediat după detectarea proiectilului, cele trei state aliate au activat canalele de comunicare. „Coreea de Sud, Statele Unite şi Japonia au făcut schimb de informaţii în legătură cu această rachetă”, a transmis Statul Major Interarme sud-coreean într-un comunicat oficial.

Reuniune de urgență la Seul și protest vehiculat la Tokyo

La nivel politic, Biroul de securitate națională al președinției sud-coreene a convocat o reuniune de urgență pentru a evalua impactul asupra securității naționale și a stabili un răspuns adecvat. Guvernul de la Seul a cerut Phenianului să „înceteze imediat” testele cu rachete balistice, catalogând acțiunea drept „un act grav” care încalcă rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU.

Și Tokyo a reacționat ferm, adresând un „protest vehement” Coreei de Nord. Conform agenției Kyodo, care citează guvernul nipon, autoritățile japoneze au denunțat lansarea ca fiind o amenințare directă la adresa păcii și securității regionale.