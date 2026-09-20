Conform unui comunicat emis, duminică, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, împreună cu procurorii DIICOT Ploieşti, au documentat activitatea infracţională a două persoane, ambele în vârstă de 37 de ani, cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc, scrie Agerpres.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în luna aprilie 2026, în urma unei înţelegeri prealabile în scopul înfiinţării unei culturi de canabis, cele două persoane ar fi achiziţionat o cantitate de seminţe, pe care le-ar fi plantat într-o pădure din proximitatea comunei Crevedia, judeţul Dâmboviţa. Ulterior, în perioada cuprinsă între lunile mai-septembrie 2026, cele două persoane ar fi udat şi fertilizat cultura obţinută, iar în seara de 18 septembrie a.c. au fost prinse în flagrant delict în timp ce o îngrijeau", arată sursa citată.

Astfel, au fost descoperite şi ridicate 24 de plante de canabis, aflate în diverse stadii de dezvoltare, cu înălţimea cuprinsă între 2 şi 4 metri, pompe de stropit, şi diverse recipiente cu biostimulatori şi îngrăşământ lichid.

Anchetatorii au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliare, în localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa, la domiciliile persoanelor cercetate, unde au fost descoperite şi ridicate aproximativ 500 grame de cannabis, o cantitate de amfetamină, un grinder, sume de bani în lei, precum şi alte mijloace de probă, precizează IJP.

În cursul zilei de sâmbătă, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a persoanelor în cauză.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa şi al jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti.