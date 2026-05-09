Vasul ar urma să ajungă mâine dimineață în Tenerife. Oficialii de acolo dau asigurări că, odată debarcați, pasagerii vor fi ținuți la distanță de localnici și turiști.

Agenția de sănătate a ONU insistă că acest focar nu reprezintă începutul unei pandemii precum cea de COVID. Specialiștii spun că această tulpină de hantavirus se transmite doar prin „contact apropiat”.

În portul Granadilla, din Tenerife, Garda Civilă a instalat primele corturi medicale. Odată ce nava de croazieră va ancora, pasagerii vor fi evacuați și duși spre autobuze doar atunci când avioanele trimise să-i repatrieze vor fi pregătite să îi preia.

Efective de poliție au fost desfășurate în jurul parlamentului regional din Tenerife, unde a avut loc un protest. "Vrem locuri de muncă, nu boală", au scandat manifestanții.

Șefa serviciilor de urgență din Spania a încercat să calmeze temerile.

Virginia Barcones, șefa serviciilor spaniole de urgență: „Vă asigur că nu va exista absolut nicio posibilitate de interacțiune cu populația civilă. Zona va fi complet izolată și accesul, restricționat. Doar personalul autorizat va avea acces în acea zonă. Personalul autorizat va beneficia de cele mai ridicate măsuri de protecție”.

Șeful Organizației Mondiale a Sănătății va ajunge în Tenerife să coordoneze personal evacuarea pasagerilor.

Totodată, la bordul navei, o echipă de medici monitorizează starea pasagerilor și a echipajului. Niciunul NU prezintă simptome, spune operatorul navei.

În total sunt 147 de persoane: 60 de membri ai echipajului și 87 de pasageri din peste 20 de țări.

Fernando Clavijo, președintele regional al Insulelor Canare: „Sunt îngrijorat de situație. Pentru ca nava să poată acosta trebuie respectate regulamentele sanitare internaționale și trebuie furnizate rapoartele medicale ale pasagerilor. Am solicitat oficial, în scris, ca aceste rapoarte să ne fie transmise, dar ele nu ne-au fost furnizate. Drept urmare, există o îngrijorare semnificativă, deoarece trebuie să cunoaștem starea de sănătate a acestor pasageri înainte de a le permite debarcarea.”

Pe de altă parte, un al treilea britanic dintre pasagerii care au debarcat de pe navă în prima parte a voiajului este suspect de infectare cu Hantavirus.

Spania a a raportat un caz suspect, la Alicante, iar Canada a ridicat la șase numărul celor aflaţi în izolare pe teritoriul țării din cauza riscului de infectare cu hantavirus.

În schimb, stewardesa olandeză, care fusese la bordul unui zbor cu o femeie infectată ce a murit ulterior, a fost testată negativ.

Organizația Mondială a Sănătății transmite mesaje liniștitoare.

Christian Lindmeier, purtător de cuvânt al World Health Organization: „Aparent, virusul nu este atât de contagios încât să se transmită ușor de la o persoană la alta. Riscul pentru populație, în general, este scăzut. Acesta este și rămâne unul dintre cele mai importante mesaje. Așa cum am spus de mai multe ori, acesta nu este COVID.”

Până acum au fost confirmate cinci cazuri de hantanavirus, dintre care trei s-au soldat cu decese. Dar, având în vedere că perioada de incubație a acestei boli poate ajunge la șase săptămâni, este posibil să fie raportate și alte cazuri, a precizat OMS.