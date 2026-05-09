Soldaţi şi cadeţi vor defila prin faţa preşedintelui Vladimir Putin într-o paradă ce marchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Cu toate acestea, se pare că parada obişnuită de echipament militar greu a fost redusă, din cauza îngrijorărilor legate de posibile atacuri cu drone ucrainene.

Kremlinul a retras, de asemenea, invitaţiile adresate jurnaliştilor străini cu preaviz scurt.

Sunt aşteptaţi doar câţiva demnitari străini, inclusiv prim-ministrul slovac Robert Fico, singurul lider al UE prezent la Moscova, deşi nu urmează să participe la paradă.

Autorităţile au impus, de asemenea, restricţii în capitală, inclusiv întreruperi ale internetului mobil la Moscova şi în alte oraşe.

Vineri, preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că Ucraina şi Rusia au convenit asupra unui armistiţiu de trei zile, de sâmbătă până luni, la cererea sa.

Anunţul preşedintelui american a venit după zile de anunţuri contradictorii şi suprapuse de armistiţiu făcute de cele două părţi.

Rusia declarase anterior un armistiţiu unilateral care coincide cu evenimentele de Ziua Victoriei. Ucraina a răspuns cu un armistiţiu unilateral începând cu 6 mai, dar l-a retras ulterior după ce a declarat că Rusia şi-a continuat atacurile, inclusiv unul dintre cele mai mari atacuri cu drone de până acum din conflict.

Ziua Victoriei este sărbătorită pe 9 mai în Rusia deoarece capitularea Wehrmacht-ului german din 1945 a fost semnată pe 8 mai seara, la Berlin, când era deja trecut de miezul nopţii la Moscova.