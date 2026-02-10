Ilie Bolojan a venit și cu argumente solide. El a făcut referire în primul rând la abilitățile copiilor de a ocoli restricțiile atunci când au acces la un telefon.

El a subliniat că accentul ar trebui pus mai degrabă pe educație și discuții cu părinții, pentru a preveni problemele legate de utilizarea excesivă a rețelelor sociale.

„E greu cred ca astăzi să iei o măsură care să pună în practică o astfel de interdicție, pentru că copiii noștri sau nepoții noștri, astăzi au niște abilități suficient de bune, încât având acces la un telefon și fiind pe lângă un adult, pot să ocolească aceste lucruri. Cred că cel mai important lucru pe care îl putem face este să luăm niște măsuri de prevenție dacă se poate, de educare, de a discuta, de a reglementa ca părinți accesul atât cât este posibil.”, a precizat Ilie Bolojan.

În schimb, Raed Arafat a fost cel care le-a cerut parlamentarilor măsuri imediate pentru excluderea minorilor de pe platformele de socializare, argumentând că aceștia se confruntă frecvent cu tulburări de somn, depresie, anxietate și izolare, iar controlul acestor situații nu poate fi lăsat doar pe umerii părinților.

„Nu este vorba despre cenzură. Este vorba despre protecție… Așa cum nu permitem copiilor și adolescenților accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulților”, a precizat Arafat.

Potrivit unui studiu OMS care a vizat 44 de țări, România a primit cel mai grav scor privind sevrajul virtual: 22% dintre copiii sub 15 ani fac crize de isterie atunci când li se ia telefonul, semnalând o nevoie urgentă de soluții echilibrate între protecție și libertate digitală.

Cum au reușit să fenteze copiii din Australia interdicția

La două luni de la interdicția dată de Australia (prima țară care a luat această decizie) asupra rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani, adolescenții spun clar: regula există pe hârtie, dar în viața reală este ușor de păcălit.

Adolescenții au găsit rapid metode de a ocoli regulile, folosind scanări faciale, date false sau documentele altora.

Este și cazul lui Adyan, un tânăr de 14 ani care a spus clar și răspicat: „Este complet inutilă.”, după ce a făcut o scanare facială pe Snapchat în care i s-a cerut să demonstreze că are peste 16 ani și a trecut testul cu brio. În doar câteva secunde, i s-a permis accesul, relatează abc.net.au.

„...A crezut că am peste 16 ani, așa că nu mi-a fost blocat contul de Snapchat și la fel și pe TikTok, dar pe Instagram a trebuit să arăt permisul de conducere, pentru că nu mă lăsa să folosesc fața.”, a spus băiatul.

Pe instagram însă, i s-a cerut să prezinte un document și anume permisul de conducere.

„Nu mă lăsa să folosesc fața, așa că am luat permisul de conducere al unui prieten și l-am folosit, și a mers, așa că acum am toate rețelele sociale.”, a precizat minorul.

Evie, o adolescentă în vârstă de 15 ani, a povestit pentru ABC News cum a reușit să treacă neobservată:

„Nu am primit niciun avertisment pe nimic. Când mi-am făcut conturile de social media, îmi setasem deja data de naștere înainte de anul în care m-am născut. M-am născut în 2010, dar cred că am setat 2007”, a precizat fata.

Un alt minor a ținut să sublinieze faptul că interdicția a dus la apariția unui nou val de „antreprenori”.

„Acum există o piață pentru asta - copii sub 16 ani care le dau bani prietenilor sau cunoștințelor mai mari ca să facă scanările de buletin pentru ei, sau părinții care le fac pentru ei. Deci e foarte ușor de ocolit.....Toți prietenii mei au găsit metode să revină.”, a conchis tânărul.

Există însă și reversul medaliei. O tânără de 15 ani care mai avea puțin și împlinea vârsta de 16 ani a fost scoasă instant de pe rețelele sociale.

„Probabil 10% au fost blocați și majoritatea erau oameni de vârsta mea care nici nu trebuiau să fie blocați și care aveau zile de naștere apropiate. Eram furioasă pentru că știam mulți oameni care nu au fost blocați, deși ar fi trebuit.”, a spus Anabell.

În același timp, pentru unii tineri, pauza de pe rețele a adus beneficii neașteptate: mai mult timp pentru hobby-uri, mai puțin stres și o comunicare mai autentică cu prietenii și familia.

Cifre oficiale versus realitate

Înainte de 10 decembrie, peste 2,3 milioane de australieni cu vârste între 8 și 15 ani foloseau cel puțin o platformă de social media.

Potrivit datelor eSafety, existau peste 850.000 de utilizatori Snapchat și peste 700.000 de conturi de Instagram.

Luna trecută, guvernul federal a declarat că interdicția „funcționează”, menționând că peste 4,7 milioane de conturi ale celor sub 16 ani au fost dezactivate sau eliminate de la intrarea în vigoare a măsurii.

Meta a spus că a eliminat 173.000 de utilizatori de pe Facebook și 330.000 de pe Instagram, iar Snapchat a declarat că a blocat sau dezactivat peste 415.000 de conturi.

Acest lucru ar însemna că aproximativ 44% dintre utilizatorii sub 16 ani au fost blocați pe Instagram, iar 48% dintre cei sub 16 ani au avut conturile de Snapchat dezactivate.

Totuși, nu este clar dacă aceste cifre includ adolescenți care și-au reactivat conturile sau și-au creat altele noi.