Ioan Isaiu ar fi suferit un infarct, fiind chemată o ambulanţă. Actorului i s-au făcut manevre de resuscitare, însă nu a putut fi salvat.

Inițial, actorul ar fi spus că îl doare în piept și se simte rău. Medicii de pe ambulanță l-ar fi resuscitat timp de 50 de minute, potrivit Serviciului de Ambulanță București.

Potrivit presei locale, Ioan Isaiu se afla la Bucureşti, la filmări.

Născut în 25 august 1969, la Hunedoara, el a absolvit Teatrul la Universitatea ”Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca în 1995. În acelaşi an a jucat în filmul ”Meşterul Manole”. Isaiu a fost actor al Teatrului Naţional din Cluj-Napoca, dar a jucat şi în mai multe filme şi seriale, precum ”Iubire şi onoare”, ”Pariu cu viaţa”, ”Aniela”.

