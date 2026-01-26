Runway este un model de generat imagini cu inteligența artificială, iar cel mai nou model al lor sperie un pic internetul pentru că este foarte precis.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.
Runway a lansat un test foarte interesant pe care oricine poate să îl facă acasă.
O parolă slabă pe dispozitivele electronice pe care le folosim este ca o ușă lăsată descuiată. Oricine poate intra să ne ia tot.
Modelele concurente de inteligență artificială DeepSeek și Alibaba Clouds au început să gândească singure, potrivit unui studiu realizat de Google.
Fenomenul prețurilor dinamice devine tot mai prezent în Uniunea Europeană și în Statele Unite, pe fondul digitalizării accelerate și al accesului rapid la informații despre cerere și ofertă.
NATO va instala zone automatizate de apărare la granița cu Rusia. Acestea vor fi amplasate în România, Polonia și Finlanda care devin astfel linia dură a apărării pe flancul estic.
Unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri turci din România, Ataș Abdullah, a fost dat în urmărire internațională după ce a evadat de la Penitenciarul Rahova.
După uciderea adolescentului de 15 ani din Timiș, ministrul Justitiei a anunțat că un grup de lucru va analiza posibilitatea ca răspunderea penală a minorilor să fie modificată.