Spital din Botoșani, atacat de hackeri. Le-au criptat baza de date și cer 50.000 de dolari răscumpărare

Nu este primul atac de acest gen asupra spitalelor din România, alte pattru fiind atacate, în vară, cu același virus- PHOBOS. Nu a fost găsită o soluție de recuperare a fișierelor criptate, până la acest moment.

Într-un atac clasic de tip ransmware, și hackerii care au atacat spitalul din Botoșani au pătruns în sistem printr-o conexiune RDP - accesarea unui sistem informatic de la distanță-, apoi au lansat executabilul și au criptat toate fișierele găsite. Au lăsat un mesaj, care condiționează trimiterea cheii de decriptare de plata a 3 bitcoini, adică aproximativ 50.000 de dolari, arată Monitorul de Botoșani.

Informaticienii au stabilit că atacul s-a produs prin intermediul unei conexiuni RDP, folosită de firma de mantenanță pentru operațiuni în sisteme. După ce au pătruns, hackerii au criptat baza de date corespondentă lunii decembrie, arată sursa citată. Informaticienii din structurile DIICOT de la nivel central, dar nici o serie de analişti de la BitDefender nu au reuşit să decripteze fişierele.

Partea plină a paharului

Reprezentanţii unităţii sanitare spun că putea fi și mai rău, pentru că la finalul anului şi începutul noului an, activitatea medicală este aproape de zero în Spitalul de Recuperare. „Noi am anunţat deja Direcţia Naţională de Securitate Cibernetică şi DIICOT. A fost începută o anchetă şi aşteptăm să vedem ce se va întâmpla. Mai multe nu pot preciza momentan. Cert este că de luni sperăm să reluăm activitatea medicală la capacitatea normală”, a precizat medicul Cătălin Dăscălescu, managerul Spitalului de Recuperare, pentru sursa citată.

Mai mult, pentru că au fost criptate bazele de date de pe luna decembrie, unitatea sanitară nu poate raporta serviciile efectuate în ultima lună din 2022, la CNAS și nici nu poate primi banii pe aceste servicii. Reprezentanţii CNAS spun însă că încearcă să găsească soluţii, pentru ca unitatea sanitară să poată plăti salariile.

„Aşteptăm ca cei de la spital să facă un memoriu şi să ne solicite ajutorul. Ei ne-au informat chiar în ziua atacului şi noi am informat şi noi Casa Naţională de Sănătate pentru lămuriri. De acum vom face demersuri pentru a-i putea ajuta să facă raportarea pe decembrie şi să primească banii aferenţi. Vom găsi soluţii cu siguranţă, pentru a nu fi probleme cu banii. Totuşi vorbim despre activitatea unei luni întregi”, a precizat juristul Alina Mustiaţă, reşedinte director general al CAS Botoşani.

Sursa: Monitorul de Botoşani
04-01-2023