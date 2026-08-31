Liderul guvernului laburist a câștigat simpatia alegătorilor în perioada verii cu măsuri populare - și puțin costisitoare - privind facturile la electricitate sau tarifele de transport cu autobuzul, potrivit News.ro.

Însă atât majoritatea, cât și opoziția, care își vor relua activitatea în Parlament marți, îl așteaptă cu nerăbdare. Andy Burnham urmează să țină în aceeași zi primul său discurs în calitate de prim-ministru.

Guvernul său va prezenta măsuri, revizuite în sensul reducerii, menite să elibereze înainte de termen mii de deținuți pentru a remedia supraaglomerarea cronică a închisorilor. Duminică, Andy Burnham a precizat că sute de infractori care au comis cele mai grave infracțiuni vor rămâne în spatele gratiilor, dar consideră că împinge sistemul penitenciar „până la limitele posibilului”.

Miercuri, el va participa la prima sa sesiune de „Întrebări adresate prim-ministrului”, o întâlnire săptămânală în cadrul căreia locatarul de la Downing Street este supus unui interogatoriu dur din partea opoziției.

„Luna de miere a prim-ministrului se apropie de sfârșit”, avertiza săptămâna trecută ziarul de stânga The Guardian.

Pe tot parcursul verii, Andy Burnham a străbătut Regatul Unit pentru a „asculta” vocea britanicilor. Omniprezent pe rețelele sociale, în special pe TikTok, și-a cultivat cu lejeritate imaginea de lider apropiat de realitatea de pe teren, cântând la chitară alături de soldați ucraineni la Kiev, bând o halbă la pub cu miniștrii săi sau discutând cu britanicii.

Deși opoziția a denunțat promisiunile nefinanțate, el a dat impresia că „stăpânește narațiunea”, a declarat pentru AFP Jill Rutter, de la grupul de reflecție Institute for Government. De asemenea, a profitat de eșecurile liderului partidului anti-imigrație Reform UK, Nigel Farage, împotmolit într-o polemică privind finanțele sale.

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„A beneficiat enorm de pe urma absenței Parlamentului” și „a avut teren liber”, dând impresia „că îi face plăcere să fie prim-ministru”, subliniază Jill Rutter.

Această strategie pare să funcționeze: 46% dintre britanici au o părere favorabilă despre el, cu 12 puncte procentuale mai mult decât la sosirea sa la Downing Street, potrivit unui sondaj YouGov din 18 august.

Însă reluarea lucrărilor parlamentare se anunță complicată.

„Așteptările tuturor au crescut vertiginos” în timpul verii, iar prim-ministrul „riscă (...) să dezamăgească”, își exprima recent îngrijorarea deputata laburistă Jess Phillips, în podcastul „Electoral Dysfunction”.

Congresul anual al partidului de la sfârșitul lunii septembrie va permite evaluarea gradului de satisfacție al militanților.

Printre dosarele spinoase care îl așteaptă pe Andy Burnham se numără primul buget al guvernului său, pe 28 octombrie.

Într-un context tensionat pentru finanțele publice, el va trebui să demonstreze că poate finanța promisiunile sale privind puterea de cumpărare și apărarea, respectând angajamentul Partidului Laburist de a nu majora impozitul pe venit, contribuțiile sociale și TVA-ul.

Înainte de aceasta, va trebui să gestioneze controversa legată de eliberarea anticipată a mii de deținuți pentru a decongestiona închisorile supraaglomerate.

Alte decizii delicate îl așteaptă, cum ar fi cea privind acordarea licențelor de exploatare a hidrocarburilor în Marea Nordului.

„Compromis dureros”

Dar a amânat reforma delicată a sistemului de ajutoare sociale.

Pentru Jill Rutter, următoarele săptămâni vor oferi răspunsuri la „întrebările privind capacitatea sa de a face compromisuri dureroase”.

„Poate că tocmai aici realitatea îl va ajunge din urmă”, a declarat pentru AFP laburistul Tony McNulty, care a fost ministru alături de Andy Burnham în anii 2000. Astăzi profesor de științe politice la Universitatea Queen Mary din Londra, el susține că Burnham este capabil să ia decizii dificile și să „rămână ferm pe poziții”, în ciuda celor care îl acuză că este un om care caută mai ales să facă pe plac.

Nici pe scena internațională nu lipsesc provocările. După o primă vizită în Ucraina la sfârșitul lunii august, prim-ministrul ar putea merge în Statele Unite în septembrie și s-ar putea întâlni pentru prima dată cu Donald Trump, potrivit presei britanice. Va fi o întâlnire delicată pentru cel care a calificat anterior climatul politic din timpul președinției lui Trump drept „toxic”.

Încă din această săptămână, Andy Burnham îl va primi pe președintele francez Emmanuel Macron, în momentul în care încearcă să finalizeze negocierile cu Bruxelles-ul înaintea unui summit bilateral prevăzut în următoarele luni, ce ar putea marca o nouă etapă în apropierea dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. Este un subiect sensibil pentru Andy Burnham, care a afirmat că Regatul Unit trebuie să fie „mai îndrăzneț” în această apropiere, dar încearcă totodată să limiteze avansul partidului eurofob Reform UK.