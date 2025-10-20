Schimbare majoră pentru Google. Gigantul renunță la o tehnologie

20-10-2025 | 11:19
Getty

Oficial, Privacy Sandbox, tehnologia care trebuia să ia locul cookie-urilor terţe în browser-ul Chrome, este istorie, a anunţat Google.

Sabrina Saghin

Vicepreşedintele companiei Anthony Chavez a explicat că tehnologia Privacy Sandbox este retrasă din cauza adopţiei reduse şi că Google renunţă la ideea de a o mai folosi.

În acelaşi timp, gigantul american, cunoscut pentru numeroasele încălcări ale intimităţii propriilor utilizatori, promite acum că va continua să îmbunătăţească intimitatea acestora.

Google a lansat Privacy Sandbox în 2019 ca un înlocuitor complicat al cookie-urilor folosite de site-urile vizitate de utilizatorii browser-ului Chrome.

Utilizatorii și autoritățile critică compania

Compania, care spunea că tehnologia va îmbunătăţi intimitatea utilizatorilor limitând accesul terţilor, s-a confruntat cu criticile acestora şi ale autorităţilor din unele ţări, care au acuzat-o că nu joacă corect.

Recolta de toamnă de la Apple, Google ori Samsung. Care sunt noutățile aduse de giganții tehnologiei

Asta pentru că, în vreme ce Privacy Sandbox trebuia să limiteze accesul terţilor la datele utilizatorilor, Google, ca producător al browser-ului care domină piaţa, îşi păstra acelaşi nivel de acces.

Google spune acum că va retrage brandul şi tehnologia din spatele Privacy Sandbox, dar că va folosi pe viitor ceea ce a învăţat în urma dezvoltării acestuia.

Sursa: News.ro

