Ţinutul Buzăului, prima regiune din România inclusă pe platforma Google Arts & Culture. Ce prezintă colecția. FOTO & VIDEO

Geoparcul Internaţional UNESCO Ţinutul Buzăului a fost inclus de Google pe platforma Google Arts & Culture, devenind astfel prima regiune din România reprezentată cu o colecţie care pune în valoare patrimoniul său natural şi cultural.

Această selecţie internaţională prestigioasă, documentată cu sprijinul echipei Geoparcului, creşte semnificativ vizibilitatea regiunii în căutările Google şi plasează Ţinutul Buzăului alături de muzee, oraşe şi situri de patrimoniu din întreaga lume.

Colecţie multimedia cu fenomene unice ale regiunii

Colecţia Google Arts dedicată Ţinutului Buzăului prezintă fotografii spectaculoase şi materiale multimedia cu cele mai importante fenomene geologice şi culturale ale regiunii: Vulcanii Noroioşi - cei mai mari din Europa, Domurile de sare, Focurile vii, Trovanţii de la Ulmet, chihlimbarul roşu de Colţi şi aşezările rupestre. În acelaşi timp, colecţia surprinde legătura dintre peisaj şi cultura locală, prin mituri şi legende transmise din generaţie în generaţie. Imaginile conţin descrieri scurte, cu informaţii furnizate şi validate de specialiştii Geoparcului.

Această iniţiativă a fost posibilă de altfel datorită efortului susţinut şi al rezultatelor excelente ale echipei Geoparcului, care au impresionat la nivel internaţional şi au i-au determinat pe experţi internaţionali de la World Heritage Magazine să transmită invitaţia ca Ţinutul Buzăului să se alăture acestei platforme.

Beneficiile sunt semnificative: pe lângă o expunere globală în faţa milioanelor de utilizatori ai platformei, informaţiile şi imaginile despre Ţinutul Buzăului primesc prioritate în rezultatele Google Search şi Google Images, ceea ce le creşte vizibilitatea online. În plus, includerea alături de muzee de renume din Tokyo, Londra sau Paris oferă o validare simbolică puternică şi contribuie la consolidarea brandului turistic şi cultural al regiunii, dar şi la o mai puternică promovare internaţională.

„Includerea în platformă e o formă de recunoaştere a valorii patrimoniului nostru local şi mai ales a modului în care îl punem în valoare, dar şi o consecinţă directă a includerii Ţinutului Buzăului în reţeaua Geoparcurilor UNESCO şi a tuturor lucrurilor extraordinare pe care le-a atras acest statut. Este o mare oportunitate de a integra acest patrimoniu într-un circuit digital global, accesibil oricui, din orice colţ al Pământului. Această selecţie ne onorează şi ne obligă să continuăm să investim în promovarea responsabilă a acestei regiuni unice”, a declarat Răzvan-Gabriel Popa, managerul Geoparcului.

Google Arts & Culture – o platformă digitală de top

Google Arts & Culture este una dintre cele mai importante platforme digitale de promovare a patrimoniului cultural, cu milioane de utilizatori activi la nivel global. Proiectele publicate aici sunt selectate şi curatoriate în parteneriat cu UNESCO şi cu experţi internaţionali de la World Heritage Magazine, iar accesul se face numai pe bază de invitaţie. Includerea în platformă certifică apartenenţa la un club select al valorilor universale.

Geoparcul Internaţional UNESCO Ţinutul Buzăului este rezultatul parteneriatului dintre Asociaţia Ţinutul Buzăului (ONG), Consiliul Judeţean Buzău şi Universitatea din Bucureşti, fiind o iniţiativă de dezvoltare durabilă care beneficiază de experienţă din mediul social, business, administrativ şi academic.

După peste un deceniu de colaborare şi proiecte de succes, în perioada 2020-2022 partenerii au realizat demersurile pentru dobândirea statutului de Geoparc Internaţional UNESCO pentru acest teritoriu.

Statutul a fost obţinut în anul 2022, fiind o recunoaştere internaţională a valorilor locale, naturale şi culturale, dar şi a eforturilor echipei de a folosi aceste valori pentru dezvoltarea locală.

Ţinutul Buzăului este acum membrul unei reţele internaţionale exclusive, din care fac parte circa 230 de teritorii din toată lumea, care pun accentul pe educaţie, cercetare, turism şi dezvoltare economică în armonie cu mediul, dar şi pe promovarea istoriei de miliarde de ani a planetei noastre.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













