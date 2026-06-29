În curând, aplicația va permite utilizatorilor să își creeze un nume de utilizator (username) și să îl folosească pentru a intra în contact cu alte persoane, scrie The Independent.

Măsură pentru protejarea confidențialității

Compania promovează această funcție ca o schimbare de confidențialitate, menită să protejeze numărul de telefon, considerat „personal și legat de multe aspecte ale vieții”. WhatsApp a dat ca exemple situațiile în care întâlnești o persoană nouă sau te alături unui grup, cazuri în care utilizatorii sunt nevoiți să își facă public numărul de telefon, chiar dacă nu doresc să îl împărtășească cu necunoscuți.

Compania a subliniat că username-urile nu sunt gândite ca un handle de social media, deoarece nu va exista o funcție de căutare a unei liste de utilizatori și nici sugestii de persoane de adăugat. De asemenea, acestea nu trebuie să coincidă cu numele de utilizator de pe alte rețele sociale, inclusiv cele deținute de compania-mamă Meta, precum Instagram sau Facebook.

Cum va funcționa

Totuși, sistemul funcționează într-un mod similar: utilizatorii își vor rezerva un username, pe care îl vor putea oferi altor persoane, permițându-le să îi adauge și să înceapă conversații.

Aceasta va deveni setarea implicită atunci când funcția va fi activată. Astfel, conversațiile noi vor porni pe baza username-ului, fără afișarea numărului de telefon.

Începând de astăzi, utilizatorii pot rezerva un username actualizând aplicația WhatsApp la cea mai recentă versiune și accesând secțiunea Settings, apoi Account și Username. Funcția nu va fi însă activă până „mai târziu în acest an”, iar utilizatorii vor fi notificați când devine disponibilă.

„Pentru majoritatea oamenilor, alegerea unui username pe WhatsApp ar trebui să fie ceva unic, cunoscut doar de persoanele de la care doriți să primiți mesaje”, a transmis WhatsApp în anunț. „Dacă aveți nevoie de ajutor, avem un generator de username-uri care vă poate ajuta să găsiți unul potrivit.”

Compania va permite, de asemenea, creatorilor, micilor afaceri și organizațiilor să își revendice pe WhatsApp același username pe care îl folosesc deja pe Instagram sau Facebook.