Cei doi soți sunt căsătoriți de mai mulți ani, însă în ultima vreme ar fi avut, tot mai des, neînțelegeri din cauza banilor. Femeia, în vârstă de 37 de ani, ar fi vrut să divorțeze, spun surse din anchetă. După un schimb dur de replici, femeia a plecat spre un magazin din cartier. Soțul ei a ieșit cu mașina după ea, a observat-o când traversa strada și ar fi apăsat pedala de accelerație. Femeia a fost lovită în plin.

Femeie: „E îngrozitor, e înfiorător, e dureros. Am înțeles că ar fi în divorț, că o situație ar fi acolo și e urât.”

Furios, bărbatul nu s-a oprit aici. A întors mașina, spun anchetatorii, și ar fi vrut să lovească din nou victima. Dar a intrat într-un autoturism oprit regulamentar la trecerea de pietoni.

Femeie: „A intrat într-o mașină parcată pe trotuar, a întors și a venit iar spre trecerea de pietoni, cu intenția s-o calce din nou. A doua oară nu știu dacă a lovit-o sau nu, fiindcă era o mașină oprită la trecerea de pietoni și l-a acroșat puțin și pe cel care era oprit.”

Un martor a sunat la 112. Bărbatul a fost ținut pe loc de ceilalți oameni, până la sosirea polițiștilor.

Felicia Tudoran, purtător de cuvânt Poliția Galați: „În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar testarea cu privire la consumul de substanțe psihoactive a fost negativă.”

Între timp, victima a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din Galați.

Doctor Liliana Dragomir, UPU SMURD Galați: „A fost evaluată, nu au fost identificate leziuni care să-i pună viața în pericol, însă chiar și în această situație pacientul trebuie să rămână internat pentru supraveghere, în eventualitatea apariției unor complicații.”

Bărbatul de 42 de ani a fost reținut și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă sub acuzațiile de violență în familie și tentativă de omor.