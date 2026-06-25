Noua funcție, anunțată anterior de Meta, începe să fie disponibilă treptat și are rolul de a-i face pe utilizatori să analizeze mai atent cu cine urmează să intre în contact.

În ultimii ani, escrocheriile prin mesaje au devenit tot mai frecvente, iar infractorii folosesc adesea numere necunoscute pentru a câștiga încrederea victimelor. Pentru a combate acest fenomen, WhatsApp introduce un sistem de avertizare care apare chiar înainte ca o conversație să fie inițiată.

Cum funcționează noul avertisment WhatsApp

Potrivit informațiilor publicate de WABetaInfo, noua funcție este afișată atunci când un utilizator încearcă să înceapă o conversație cu un număr de telefon cu care nu a mai comunicat anterior.

Sistemul verifică anumite informații disponibile despre contact și afișează un ecran suplimentar de confirmare dacă numărul nu este considerat unul de încredere. Scopul este ca utilizatorul să poată evalua mai bine dacă persoana respectivă este legitimă înainte de a deschide chatul.

Pe ecran sunt afișate informații utile, precum țara în care este înregistrat numărul de telefon; dacă numărul este salvat în agenda telefonului și existența unor grupuri comune între utilizatori.

După analizarea acestor informații, utilizatorul poate alege fie să continue conversația, fie să o anuleze. Persoana de la celălalt capăt nu va fi notificată cu privire la decizia luată.

Noua funcție face parte din strategia mai amplă a Meta de a crește securitatea pe WhatsApp, conform betanews.com. Compania a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor reprezentate de mesajele primite de la persoane necunoscute și a recomandat utilizatorilor să fie atenți înainte de a răspunde.

Meta încurajează trei pași esențiali pentru evitarea înșelătoriilor. Dacă primești un mesaj de la un număr pe care nu îl recunoști, acordă-ți câteva momente pentru a analiza situația. Verifică dacă solicitarea pare legitimă și dacă există motive reale pentru care persoana respectivă te-ar contacta.

Escrocii încearcă adesea să creeze senzația de urgență sau să promită câștiguri rapide. Dacă cineva îți cere bani, coduri PIN, carduri cadou sau îți oferă oportunități care par prea bune pentru a fi adevărate, este recomandat să fii precaut.

Dacă interlocutorul pretinde că este un prieten sau un membru al familiei, încearcă să îl contactezi printr-o altă metodă de comunicare. Un apel telefonic sau un mesaj trimis pe un canal deja cunoscut poate confirma rapid dacă persoana este cine spune că este.

Noua funcție WhatsApp vine într-un moment în care fraudele online sunt în continuă creștere. Prin introducerea unui pas suplimentar de verificare înainte de începerea conversațiilor cu numere necunoscute, platforma încearcă să reducă riscul ca utilizatorii să cadă victime escrocheriilor.

Actualizarea transformă recomandările de siguranță oferite până acum de Meta într-un mecanism automatizat, care poate ajuta milioane de utilizatori să identifice mai ușor contactele suspecte și să evite situațiile periculoase.