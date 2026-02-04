Ne uităm la ultimele zvonurile legate de Samsung Galaxy S26 Ultra, și are o funcție foarte interesantă. Sunt mulți posestori care își pun folie din acea să nu se vadă în stânga și în dreapta, e foarte probabil ca viitorul Samsung Galaxy S26 Ultra să vină din fabrică cu o protecție la ecran tip privacy pentru notificări și doar atunci când e îndreptat spre ochii posesorului să se vadă clar. Și pe Reddit am văzut această funcție ascunsă în One UI 8, cum poate fi activată funcția de privacy display. Știm deja că Samsung este furnizor de ecrane pentru foarte mulți producători. Este foarte probabil ca această tehnologie să fie împrumutată și de către Apple în viitor sau de către oricare alt producător care cumpără ecrane de la Samsung.

Se vorbește foarte mult și despre noile telefoane Apple pe care s-ar putea să le vedem anul acesta și e foarte probabil, spun mulți analiști, că Apple se interesează în piață de noi tehnologii de ecrane pentru telefoane pliabile. Este interesant că Apple așteaptă ca această tehnologie să se perfecționeze. Telefoane Fold sau Flip vedem deja de ceva timp, însă poate cei de la Apple sunt deranjați de acea urmă care rămâne pe ecran atunci când el este deschis. Tot Samsung a prezentat această tehnologie „Creaseless”, adică acea cută pe mijlocul ecranului nu se mai vede atunci când telefonul este deschis.

S-a vorbit foarte mult despre ecrane în ultima perioadă și se fac investiții foarte multe, tot Samsung are această tehnologie Micro-led transparent. Mai interesantă este tehnologia de la LG, aceste signature OLED T, înseamnă ecran OLED Transparent, nu este o sticlă clară, are un aspect fumuriu, dar este un televizor care atunci când este oprit poți să vezi ce este în spatele lui și poți să vezi peretele din spate. Există o „draperie”, care poate fi rulată automat în spatele televizorului pe panou ca să crească contrastul, în același timp, nu există cabluri în acest televizor, este doar o cutie la care te poți conecta wireless cu PS cu xBox, cu orice altă sursă de video, acest televizor este de vânzare și costă 60.000 de dolari, dar vom vedea foarte multe astfel de tehnologii în viitor pe tot mai multe produse. La fel putem să vorbim și despre ochelari, pentru că și aici este o revoluție în ceea ce privește ecranele. Avem ochelarii de la Meta RayBan care pot prezenta imagini de jumătate de inch sau un inch în fața noastră cu ecrane color și Vuzix este un furnizor foarte interesant de astfel de tehnologii cu lentile speciale unde lumina practic e proiectată în fața noastră.