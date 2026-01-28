O cercetare pe 4.000 de elevi și 400 de profesori, cerută de Consiliul Elevilor, arată că aproape jumătate dintre cursanți nu se dezlipesc nicio clipă de mobile în oră. Între timp, Franța se alătură țărilor europene care au făcut din școli „spații fără rețele sociale”, impunând un prag de 15 ani pentru crearea unui cont de socializare.

La nivelul primar, sunt două variante. Fie părinții sunt stricți, fie legea se aplică fără comentarii. De la gimnaziu, lucrurile se schimbă brusc. În licee, aproape fiecare cursant navighează în paralel între două lumi – cea din clasă și cea virtuală.

73% dintre școlarii întrebați de Consiliul Elevilor spun că au în clase un spațiu pentru depozitarea telefoanelor. Totuși, doar 33% lasă telefonul în cutie. 22% păstrează întotdeauna mobilul în timpul orelor, iar 18% respectă rareori regula.

Marian Staș, formator de cadre didactice: „Răspunsul românesc... cum să fac praf interdicția? Cum s-o șmecheresc. Nu-mi spune mie altcineva ce să fac. Și asta e valabil și pentru copii, și pentru părinți. Face praf creierul! Acest obicei sau dependență, mai degrabă, vine peste ce copiii folosesc în afara orelor de școală, care înseamnă 90% ochii-n telefon”.

Ministerul Educației a lăsat la decizia directorilor aplicarea interzicerii mobilelor în ore. Șefii din educație recunosc că mulți nu au luat măsuri, iar copiii stau cu telefoanele în clase.

Alina Meclea, inspector: „Preț de zeci de minute, cei conectați în aplicații și rețele sociale sunt, de fapt, absenți”.

Corespondent Știrile Pro TV: „Mesajele rup cel mai abrupt contactul cu expunerea profesorului, iar restabilirea conexiunii durează până la 20 de minute. Când copiii își trimit mesaje, firul logic al predării e fragmentat. Acest lucru scade performanța școlară cu cel puțin o jumătate de punct. Telefonul mobil, chiar și ținut în ghiozdan sau pe bancă, este un factor de distragere a atenției. Efortul de a-l lăsa la locul lui împiedică implicarea totală în predare”.

Potrivit UNESCO, 40% din sistemele educaționale din lume limitează folosirea mobilelor la școală. Australia a închis recent 5 milioane de conturi pe rețelele sociale ale copiilor sub 15 ani. Parlamentul francez tocmai a votat un proiect similar. Și autoritățile din România se gândesc să restricționeze accesul adolescenților de 15–16 ani la platformele de socializare.

