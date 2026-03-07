Jocul e destul de brutal în experiență. Aici nu ești eroul salvator, vei muri de multe ori, întrebarea e cât de repede. Practic, trebuie să supraviețuiești cât mai mult. Creaturile care îți vor răul se numesc zomboizi.

Dar inamici sunt peste tot, de exemplu, te poți tăia într-o creangă ori te poți împiedica de un gard. Și trebuie să te bandajezi, neapărat cu bandaj curat. Există și bandaj deja folosit. Știu, atât de complicat este. Ah, și să nu faci zgomot. O alarmă de mașină declanșată din greșeală ar putea să atragă zeci de zombie. Project Zomboid devine mai ușor dacă îți faci o bază, unde poți să aduni provizii - și de aici vei porni data viitoare, când reiei jocul.

Apropo, există mai multe meserii din care poți alege: vreo 28, ca bucătar, zidar, hoț sau polițist. Fiecare cu caracteristici speciale.

Tot la construcția personajului, dacă alegi să îți faci personajul un șofer lent, primești puncte pe care le poți folosi ca să faci un alergător excepțional.

Jocul poate fi jucat singur sau multiplayer și are o comunitate activă de jucători. Încă este în early access, pentru că nu a fost lansat. Acum costă 100 de lei pe Steam.