Avem o variantă foarte interesantă azi pentru geografie, pentru bacalaureat. Alături de noi a fost Dinu Rusu, creatorul acestei aplicații și platforme web.

Dinu Rusu: Aplicație le oferă elevilor un mod complet de a învăța pentru Bac. Ei pot face exerciții direct pe hărți, așa cum este la examen, au și mod de quiz-uri și pot simula și proba de la Bacalaureat cu corectare automată.

Dinu Rusu: Avem harta României, suntem în modul de exersare și practic trebuie să găsești râul Argeș și să dai click pe el. Dacă vrei să treci la modul învățare ai în partea dreaptă un buton și vei vedea toate râurile în dreapta. Înainte de examenul, din anul acesta au fost aproximativ 1.100 de elevi și platforma abia a fost lansată.

Platforma, care e disponibilă și sub formă de aplicație pe Android și App Store, Geografie BAC, e o unealtă prin care poți să și înveți, dar și să exersezi.

Dinu Rusu: Fiecare elev are un cont, iar tot progresul lui va fi salvat pe toate platformele, web sau aplicație. Aplicația este complet gratuită și chiar și corectările automate sunt gratuite. Având deja celelalte aplicații am vrut să completez colecția și să fac una și de geografie. Cel mai folosit mod înainte de BAC a fost competiție, unde unul sau mai mulți elevi pot concura în timp real pe exerciții.

Materialul complet în video-ul atașat.