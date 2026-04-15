Instrumentul de verificare, prezentat de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și de comisarul finlandez Henna Virkkunen, are următorul obiectiv: să îi protejeze pe copii de conținutul nociv de pe internet.

Aplicația este gratuită, funcționează pe orice dispozitiv și garantează anonimatul complet al utilizatorilor - afirmă oficialii europeni.

Ce este aplicația și cum funcționează

Soluția propusă de Comisia Europeană se bazează pe un principiu simplu: utilizatorul descarcă aplicația, o configurează cu pașaportul sau cartea de identitate, iar apoi își dovedește vârsta ori de câte ori încearcă să acceseze un serviciu online cu restricții de vârstă. Nicio altă informație personală nu este transmisă platformei respective - promit oficialii UE.

Ursula von der Leyen a explicat pe scurt mecanismul: „Descărcați aplicația. O configurați cu pașaportul sau cartea de identitate. Apoi vă dovediți vârsta atunci când accesați servicii online."

Tehnologia din spatele aplicației se numește „dovada fără cunoaștere" – un sistem care permite confirmarea vârstei fără ca platforma să afle alte date despre utilizator.

Comisarul Henna Virkkunen a subliniat că acest principiu este esențial: ”Nu vrem ca platformele să ne scaneze pașaportul sau fața."

Aplicația funcționează pe telefon, tabletă și computer, este complet ”open source” – adică oricine poate verifica codul sursă – și poate fi integrată atât ca aplicație independentă, cât și ca parte a portofelului digital național al fiecărui stat membru.

Modelul: aplicația COVID, replicată pentru siguranța copiilor

Von der Leyen a comparat noua aplicație cu un instrument pe care Europa l-a mai construit în condiții de urgență: aplicația de certificate COVID, dezvoltată în doar trei luni în timpul pandemiei.

„Nu este prima dată când Comisia vine cu o soluție inovatoare pentru o problemă nouă. Cu toții ne amintim de pandemia de COVID. Lumea noastră s-a oprit complet din activitate. (...) Comisia a dezvoltat aplicația COVID într-un timp record – trei luni –, pentru a ne ajuta să ne întoarcem la viața normală, în condiții de siguranță.", a precizat von der Leyen.

Aplicația COVID a fost adoptată de 78 de țări de pe patru continente, iar acum aceleași principii stau la baza noului instrument.

„Am preluat acest succes și l-am aplicat aplicației de verificare a vârstei. Aceasta urmează aceleași principii, același model.", a mai spus președinta Comisiei.

De ce a fost nevoie de această aplicație: platformele nu au protejat copiii

Contextul în care a apărut această inițiativă a fost reamintit de comisarul Henna Virkkunen, care a explicat că anul 2026 a început cu un scandal major: o platformă online le permitea utilizatorilor să dezbrace digital femei și să creeze materiale cu abuz sexual asupra copiilor.

Răspunsul Comisiei a fost imediat, prin instrumentele oferite de Legea privind serviciile digitale (DSA).

„Europa are DSA: pentru a trage la răspundere platformele online. Pentru că Europa nu va tolera ca platformele să facă bani pe seama copiilor noștri", a declarat Virkkunen.

Comisia a luat, de asemenea, măsuri împotriva TikTok, pentru un design considerat deliberat adictiv:

„Derularea infinită, redarea automată, notificările constante și algoritmii extrem de personalizați. Toate acestea cu un singur obiectiv: să țină copiii noștri lipiți de ecran."

Mesajul principal este că, ”în Europa, TikTok va trebui să-și schimbe designul fundamental." Investigații similare vizează și Facebook, Instagram, Snapchat și Shein. În plus, patru platforme cu conținut pentru adulți au fost sancționate pentru că nu dispun de instrumente adecvate de verificare a vârstei.

Tocmai aceste lacune au dus la decizia Comisiei de a dezvolta propria soluție tehnică:

„Întrucât platformele nu dispun de instrumente adecvate de verificare a vârstei, am găsit noi înșine soluția", a spus Virkkunen.

Cine a adoptat deja aplicația și cum va fi coordonată la nivel european

Șapte state membre sunt descrise drept „țări-pionier" în adoptarea acestui sistem: Franța, Danemarca, Grecia, Italia, Spania, Cipru și Irlanda. Acestea intenționează să integreze aplicația în portofelele lor digitale naționale.

Von der Leyen a exprimat speranța că și celelalte state membre, precum și sectorul privat, vor urma exemplul: „Sper că mai multe state membre și sectorul privat vor urma acest exemplu, astfel încât fiecare cetățean să poată folosi în curând aplicația."

Pentru a evita fragmentarea – adică apariția a 27 de soluții naționale diferite –, Comisarul Virkkunen a anunțat că va institui un mecanism de coordonare la nivelul UE chiar din această lună:

„Avem nevoie de o abordare structurată pentru acreditarea la nivel UE a soluțiilor naționale. (...) Și, mai presus de toate, pentru a ne asigura că continuăm să construim o singură soluție pentru UE, nu 27 de soluții diferite."

Planul este, de asemenea, deschis mediului privat. Companiile care doresc să utilizeze infrastructura tehnică o pot face, cu o singură condiție dublă: să respecte standardele de confidențialitate și să nu devieze de la soluția tehnică comună la nivel european.

„Toleranță zero" față de platformele care nu respectă drepturile copiilor

„Această aplicație oferă părinților, profesorilor și îngrijitorilor un instrument puternic pentru a proteja copiii. Pentru că vom avea toleranță zero față de companiile care nu respectă drepturile copiilor noștri.", a mai spus Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat de presă al Comisiei Europene.

„Drepturile copiilor în Uniunea Europeană au prioritate față de interesele comerciale. Și ne vom asigura că așa va fi.", a mai spus oficialul european.